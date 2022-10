Rad od kuće nosi mnogo beneficija - dulje spavanje, vrijeme se ne gubi na putovanje, a prema novoj studiji i - samozadovoljavanje. Prema anketi koju je proveo Chemist4U, u kojoj je intervjuirano 2000 ljudi, 14 posto je priznalo da se u nekom trenutku samozadovoljavalo.

Istraživanje je otkrilo da je više od petine muškaraca (22 posto) masturbiralo na poslu, dok si je oduška dalo sedam posto žena. Dodatno, 18 posto ispitanih ljudi reklo je da su pristupali pornografskom sadržaju dok su radili.

Istraživanje je također pokazalo da je najvjerojatnije da će masturbirati oni koji zarađuju više. Također, samosladostrašću se najčešće prepuštaju kolege u dobi od 25 do 34 godine, njih 27 posto. Slijede ih oni 35 do 44 godine (18 posto) i od 45 do 54 godine kojih su samozadovoljavalo 15 posto.

Povećava produktivnost i fokus

Dok neki odmahuju glavom, a šefovi se možda ljute, prema stručnjacima, masturbacija na poslu povećava produktivnost. Predavač psihologije na Sveučilištu Nottingham Trent, Mark Sergeant, rekao je za Metro da orgazam može poboljšati fokus.

Psiholog i životni trener dr. Cliff Arnall čak je za list rekao kako vjeruje da radna mjesta trebaju provoditi 'politiku masturbiranja' kako bi se podigao moral tvrtke.. “Očekivao bih da će politika masturbacije rezultirati većim fokusom, manje agresije, većom produktivnošću i više osmijeha”, rekao je.

"Pauza za masturbaciju zbog dosade ili bijega sigurno bi povećala fokus na poslu." Međutim, inzistira na tome da ova politika treba imati ograničenja, jer zaposlenike ne bi trebalo poticati da maštaju o svojim kolegama.

Rekao je: “Uvođenje bilo kojeg oblika seksualnog ponašanja na radno mjesto moglo bi se smatrati prilično opasnom zbog koje ljudi misle da su drugi oblici seksualnog ponašanja, poput onih povezanih s uznemiravanjem, prihvatljiviji.”