Nikol ima sve. Ona je zgodna i mlada, tip djevojke kakvu bi svaki muškarac želio. Krasi je lijepo lice, vitka figura i velike grudi. No, muškarac kakvog ona traži trebao bi imati jako velik libido, izdržljivost i puno strpljenja. Naime, ona je i ovisnica o seksu, piše srpski Espreso.

Ona ima 24 godine i seksala se s više od 150 muškaraca i nekolicinom žena, a nevinost je izgubila u 17 godini. Ova plavuša je spavala s nekim gotovo svakog dana. Zbog svoje ovisnoti je izgubila puno prijatelja, iscrpila je i izbezumila momke svojim ponašanjem koje je uključivalo i grupni seks, a članovi njezine obitelji su bili užasnuti kada su saznali za njezinu ovisnost.

No, Nikol je odlučila potražiti pomoć u grupi anonimnih seksualnih ovisnika. "Svi mi se smiju kada kažem da sam ovisna o seksu, ipak ne razumiju da mi seks kontrolira život. Svi momci koje sam upoznala bili su isprva oduševljeni idejom da sam nezasitna u seksu, ali vrlo brzo to postane previše za njih. Ne mogu imati normalnu vezu jer čim mi dečko nije dostupan za seks, a ja ga želim, potražit ću seks na drugom mjestu, od prvog muškarca kog sretnem i bude "za". To je poput droge i tu nema pomoći", rekla je Nikol.

'To je poput droge'

"Nitko mi ne bi vjerovao, ali moji roditelji su izuzetno strogi. Dok su moji vršnjaci izlazili i zabavljali se, ja nisam smjela. Morala sam sjediti kod kuće i učiti, to je njih najviše brinulo. Bila sam presretna ako bi me pustili u kino. Prvog dečka sam imala sa 17 godina, a našu vezu sam morala skrivati od roditelja. Jedne večeri smo se opustili i prvi put spavali zajedno. Sjećam se da sam bila nervozna, ali zapravo je bilo lijepo", ispričala je.

Sljedeći dan je rekla majci da ide prošetati psa, a zapravo je nazvala dečka i zajedno su otišli u park. Zavezala je psa za drvo, a njega je odvukla u grmlje i zaskočila ga. Dečko je, naravno, bio oduševljen. No, Nikol je to nastavila raditi iz dana u dan i dečkov entuzijazam se smanjivao. Ostavio ju je za samo par mjeseci jer tvrdio da ga samo iskorištava za seks.

"Godinu dana nakon toga, na fakultetu, uselila sam se u kuću s još tri cimerice i tada je počelo moje razdoblje slobode. Podivljala sam, već prvi tjedan sam u sobu dovela tri različita tipa, a cimerice su me samo čudno gledale. Poznavale su me iz škole i nisu mislile da sam takva. Svake noći sam izlazila i pokupila nekog muškarca u klubu, a uvijek sam imala par aduta u rukavu - muškarca koje sam mogla nazvati ako nisam prošla nikog za seks. Prijateljice su me ispitivale što to nije u redu sa mnom i zašto spavam s toliko frajera, brinule su se oko mog ugleda i sigurnosti. Nisam se obazirala, to mi je bila praksa cijelih godinu dana", priča Nikol.

Cijelu večer su se izmjenjivali na njoj

Jedne večeri je bila posebno napaljena i sa šanka je pokupila trojicu muškaraca. Ono što joj se učinilo kao uzbudljiva ideja postalo je previše stvarno nakon njezinog orgazma i zadovoljstva - cijelu večer su se izmjenjivali na njoj, držali joj ruke i glavu.

"Nema veze, to je upravo ono što sam željela, sama sam kriva. Jedne noći kući sam dovela zgodnog stranca koji je mojoj cimerici ukrao torbu. Ujutro su me napale i rekle mi kako više ne mogu živjeti s njima, da se ne osjećaju sigurno. Bila sam bijesna i mislila sam da mi samo žele upropastiti zabavu, da su ljubomorne što ne mogu, kao ja, zavesti toliko muškaraca", kazala je.

Spavala je i s kolegicom

Nakon toga se zaposlila kao menadžerica u jednoj firmi i posao joj je postao putovanje i upoznavanje ljudi. Kolegica s kojom je radila bila je jednako "luda" kao i ona. Naravno, Nikol je spavala s njom i rekla je kako je bilo fantastično, to što žene mogu raditi s prstima i jezikom nije ni slično onome što muškarci mogu - s njom su joj se orgazmi samo nizali.

"Nakon povratka u rodni grad i nastavka školovanja, sve mi je postalo užasno dosadno. Posjećivala sam seks klubove i radila svašta. Na jednoj sam obiteljskoj zabavi zaskočila dečka od sestrične. Moji roditelji su nas ulovili dok smo se seksali u šupi, a ja sam vrištala "jače, jače". U tom trenutku bila sam užasnuta, moja tajna je bila otkrivena. Sestra mi je rekla kako ne želi više imati posla sa mnom ako ne promijenim svoje ponašanje. Nakon toga sam odlučila potražiti pomoć. Najdublje što sam izdržala bez seksa prije grupe za potporu i terapije sa psihologom bilo je dva tjedna. Dovela sam sebe do ruba depresije i očaja, a najbolji potez u životu bilo mi je traženje pomoći. Nikad u životu nisam nikoga voljela, niti sam osjetila ljubav. Sve je bilo samo seks. Nikad nisam bila dovoljno dugo s nekim da bi ga mogla zavoljeti, a muškarcima sam nudila samo svoje tijelo. Nakon što sam napokon upoznala nekog s kim se želim skratiti, morat ću mu ispričati o svojoj prošlosti, što nije nimalo lako. Ipak, željela bih svima koji su sada poput mene reći da ima nade - ovisnost se može prekinuti", zaključila je Nikol.