Sendvič koji bismo mogli jesti svaki dan!

Imamo recept za sendvič koji bismo mogli jesti svaki dan, i to bez grižnje savjesti jer je – zdrav. Ne vjerujete nam? Onda morate isprobati ovaj jednostavan recept iz knjige Antonije Blaće ,Ljeto bez parea – priručnik na dlanu'.

Sendvič na grilanom kruhu

1 šnita bilo kojeg integralnog ili još bolje proteinskog kruha, sastojci po želji: posni sir, luk, mrkva, tuna, šunka, razno povrće. Poanta ovog sendviča je da se smijete počastiti i sendvičem. Tanko narežite kruh, tostirajte ga na grill tavi ili običnoj tavi, naravno BEZ ULJA, da ne bi bilo nismo se shvatili. Na kruh staviti sastojke po želji (dajte mašti na volju) – od tune do šunke, od rajčice do luka, od mrkve do špinata… Ja stavim bogato posnog sira i ostalo “gradim” ovisno što imam u frižideru. Posni slobodno začinite. Kruh je u ovom sendviču samo fini, topli, hrskavi, tanki, jestivi pladanj za sve ostale sastojke.

Ostale savjete, ali i recepte za fina jela u kojima ćete uživati bez grižnje savjesti možete pronaći priručniku, 'Ljeto bez parea – prehrana na dlanu', Antonije Blaće, koji možete kupiti na prodajnim mjestima: Tisak, Tisak Media, Menart, Znanje ili na web shopu Abrakadabre.