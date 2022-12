Jedan isfrustriran muškarac je pokrenuo raspravu na Redditu s pitanjem: "Kako može biti legalno da klubovi puštaju cure besplatno, a dečke za 50 kuna?" Nepravda u vidu ravnopravnosti spolova ga je počela nervirati.

Mnogima je poznata ta situacija pa su mu odgovorili kako oni gledaju na takvu situaciju.

Treba kontaktirati pravobraniteljicu

Jedan muškarac mu je predložio da taj klub prijavi pravobraniteljici za ravnopravnost spolova: "Nije, prijavi pravobraniteljici za ravnopravnost spolova." Nakon tog prijedloga ga je pitao: "Je li od toga ikad bude išta?"

"Zna biti, iako im ponekad treba par mjeseci i više da ti odgovore s rezultatima. Neću reći da su nepogrešivi ili da uvijek donesu ispravnu odluku, ali rade dosta", poručio mu je.

I ostali slučajevi u hrvatskim klubovima

Jedan muškarac je pričao o zagrebačkom slučaju: "Bio sam u starom Alcatrazu neki dan, probamo tri frenda i ja s jednom frendicom ući, normalno obučeni zimski, a zaštitar kaže da ne možemo ući jer je gužva. Mi stanemo prvi u redu za čekanje, kad 20 sekundi poslije, tri cure kraće obučene dođu na ulaz i zaštitar ih pušta bez pogovora. Nitko nije izašao van, niti probao ući unutra osim nas i njih pa eto, toliko o tome." Na to se nadovezao jedan muškarac koji izlazi u Alcatraz: "Ziher, stari Alcatraz? Jednom sam došao doslovno u havajkama, majici bez rukava i japankama i ušao bez ikakvih problema, doduše, bilo je ljeto i nije bilo puno ljudi."

"Kad sam pred Straussom u Varaždinu čekao ulaz s cimerom, kolona ljudi, gužva, dođu neke dvije ženske, baš ono, minjak, cijeli paket, vidiš da bi se prodale za đir u BMW-u iz 2012., prođu cijeli red, stanu pred ulaz, kažu 'imamo dogovoreno, pusti nas please', zaštitar gleda, pokaže prstom na početak reda i kaže 'ne može, strpite se u redu'. Valjao sam se 20 minuta. Ne slušam cajke i takvo smeće, ali respect klubu i zaštitaru", ispričao je svoju priču jedan Međimurac.

Neki su dodali da je to tipična situacija: "U Koprivnici je tako uvijek bilo, iako ne znam kako je sad. Još otkad sam počeo izlaziti 2004. pa sam naviknut na takve stvari, ali znam da nije u redu."

Ni ženama se to ne sviđa

Javila se i jedna žena kojoj se ta neravnopravnost ne sviđa: "Gadi mi se to i žena sam. Uvijek sam izlazila s ekipom gdje su i muški i žene i koma je ako neće pustiti pola ekipe. Također bih dodala da si sama mogu platiti svoje piće i uvijek se plaćalo po turi, svatko jednu, bez obzira na spol, a ako bi mi neki tip pošalje cugu, vratim mu sljedeću nazad. Ništa nije gore nego kad ti tip pošalje cugu pa očekuje da te može zamarati cijelu večer. Hvala počastio si, ja ću tebe, ali ako spika ne valja, odoh ja mirne duše." Na to joj je jedan muškarac odgovorio: "Ovako ću ja i svoju kćerku učiti da se ponaša u izlascima."

Njezin komentar je potaknuo neke muškarce na razmišljanje: "Eto, neki normalan komentar od ženske osobe, svaka čast. Ja sam uvijek gledao na to slanje pića kao razbijanje leda za početak razgovora, a ne da ti netko šalje piće pa misli da si mu dužna nešto." Još joj je jedan muškarac poručio: "Neka očekuje što god, dok si sigurna da ništa ne duguješ, shvatit će tu vibru i skužit će da plaćanje pića ne stvara neke obaveze."

"Ja sam tako jednom bila na nekom koncertu i tražila izlaz iz dvorane da mogu do WC-a i slučajno otišla u VIP ložu jer me nitko nije ni probao zaustaviti, a dečku koji je bio iza mene su rekli da ne može tamo, užasno čudno", ispričala je svoju situaciju druga žena.

Pojašnjenje toga

Ostali su objasnili zašto je takva praksa: "Takva praksa postoji zato što su u većini klubova muškarci brojniji, a to se ne sviđa ni muškarcima jer često u klubove dolaze s namjerom da se spetljaju s nekom curom, a ne odgovara ni nama ženama jer nam je ugodnije kada nismo u debeloj manjini. Klubovi se nadaju da će povećati broj žena tako da im daju besplatan ulaz ili piće dobrodošlice, ne rade to zbog feminizma sigurno. Bez obzira na razlog, takva praksa nije okej i bilo bi najbolje da se ti klubovi izbjegavaju. Nadam se da će ih ljudi početi prijavljivati ako bi pomoglo da se ta praksa ukine. Sjećam se da su nekada postojali klubovi gdje je za ulaz postojala dobna granica od 18/20 godina, no primjenjivala se samo na dečke, dok su se maloljetnice puštale unutra. Vjerujem da shvaćate da takvo pravilo maloljetnicama nije donosilo ništa dobro jer za njih može loše završiti ako se muvaju po klubovima s puno starijim ljudima. Slična situacija je i s kafićima koji traže isključivo ženske konobarice. Tamo gazda ili želi zašprehavati djelatnicu ili očekuje da će muškarci dolaziti u kafić s namjerom da to rade. Dakle, to joj sigurno neće biti ugodno i kvalitetno radno okruženje i neće biti privilegirana ni na koji način."

"Zato što će muški više trošiti kad ima više žena u klubu, simple as that", poručio je jedan muškarac, a drugi je dodao: "Da nije tako, onda bi bio kobaja party i onda bi kukao kako ima previse muških."

Treći muškarac je odgovorio: "Zato što su žene u toj situaciji proizvod koje klub prodaje muškarcima. Kako to još nisi skužio?"

"Žene dobivaju besplatan ulaz jer ih se tretira kao seksualne objekte koje će muškarci morati osvojiti, skoro pa prostitucija. Nisu žene ništa tu krive, one su žrtve kao i muškarci, samo na drugi način. Isti princip kao muški koji toleriraju lezbijke, a ne vole pedere, to nije zato što su liberalni, već zato što žele seksati, tolerancija koja je zapravo seksualizacija", poručio je jedan muškarac.

Nekima se to sviđa

Drugi podržavaju takvu praksu: "Očigledno nije popularno mišljenje, ali ja bih bio spreman platiti i 100 kuna, ali da u klubu onda bude omjer spolova 50/50 da po mogućnosti ima na ulazu natpis kao na garažama, npr. kapacitet 300, muških 120, ženskih 120 - slobodno 60."

"Pa hvala bogu da je tako, zamisli da uđeš u klub, a ono 80 posto kobasa", zaključio je jedan muškarac.