Reditovac je pitao ljude u Hrvatskoj jednostavno pitanje "Kakav vam je šef, odnosno šefica", a čini se da odgovori mahom idu u krajnost - ili su zakon ili posao pretvaraju u pakao na zemlji.

'Mnogima ne sjeda, ali ni sa kim nisam bolje surađivao'

" Šefica, starija 2 mjeseca od mene. Iskreno, nikad bolja suradnja, sve je na mjestu. Imamo jako slične poglede na problematiku, tako da se brzo dogovorimo. Evo u tri godine ni jedne prepirke ili rasprave. Uz to balansira moju nediplomatsku komunikaciju. No, žena je sa svojim stavom i nije povodljiva, pa ne sjeda baš dobro mnogima. Najbolje sam surađivao sa ženama. Sa svima (osim s trenutnom) sam se znao popičkarati i znali smo svašta govoriti, no problem je bio riješen i išli smo dalje, dok je s muškima uvijek bio nekakav ego problem i uvijek je bilo mjerenje čiji je veći", detaljno opisuje reditovac, dok su drugi istaknuli dobar, prijateljski odnos kao najveći plus.

"Jako dobar, zaje*ancija jer je mlađi malo. Još je i Hajdukovac pa ga i zaje*avati mogu, gdje ćeš bolje"; " Top. Više sam se puta 'izbio' sa šefom nego s ekipom.", " Chill i zabavan, svi smo dosta mladi na poslu pa imamo sličan smisao za humor.", "Uistinu ok i korektan. Da je i 50% od ovog, bio bih i više nego zadovoljan", pišu reditovci.

'Jedini razlog zašto ostajem u firmi'

"Imam više šefova ali ova kojoj ja odgovaram iskreno top, ima oko 40 godina, ja 22 i top surađujemo, skroz je fer i korektna. Nekad bi voljela da je malo više chill ali opet u drugu ruku, stavim se na njeno mjesto i skužim da drugačije ne može i kužim je", piše jedna reditovka, dok jedan komentator ističe kako je sjajan jedini razlog zašto ostaje u firmi. "Indijac, lik prva liga, pomogao mi više nego itko u životu do sad, potpuna podrška i razumijevanje, samo zbog njega ne razmišljam o promjeni posla.".

A čini se da je upravo i to ključno - što šef više razumije posao to je ujedno i bolji prema podređenima. " Ne može bolji. Jedan od najboljih na svijetu u tome čime se bavimo, a po osobnosti duša od čovjeka. Stvarno, jedan od najvećih strahova mi je da ću napraviti nešto sto ce ga razočarati ili iznevjeriti.", kaže.

'Bila sva divna na razgovoru, nakon dva dana pokazala pravo lice'

Među onima s druge strane spektra ima pak i onih koji baš zbog šefa traže novi posao. " Nešto kao malo normalniji Michael Scott", opisuje jedan, ciljajući na lik krajnje nesposobnog šefa iz serije U uredu.

"Bivša šefica je bila cijela sunshine and rainbows na intervjuu i prva dva dana posla. Onda je pokazala prave boje, control freak, kad bi došla do radnog mjesta samo bi se derala i naređivala da se rade dodatni poslovi, sje*ala bi cijeli tok posla atmosferu idućih 3 sata.", jedan je od komentara.

'Dobio otkaz u prošloj firmi, sad nama je*e posao'

"Nisam je vidjela već šest mjeseci, a sad je zaposlila i špijuna da cinka tko što (ne) radi. Tražim drugi posao.", "Prikriveni homoseksualac, član HDZ-a... više je okupiran sa sobom nego s drugima tako da je ok radna atmosfera"; "Šupak. Kompleksaš. Već par godina je*e zmiju kolegicu koja se tek nedavno rastala, skrivaju se i dalje.", neki su od komentara reditovaca na svoje nadređene.

"Kratko: egotriper koji ne razumije posao ni da ga udari u dupe. Slikovito: dobio je otkaz u prethodnoj firmi, us*ao nekoliko poslova, pa mu se zahvalili...sad se*e poslove u ovoj firmi, obećava klijentima čudesa koja fizički nisu ostvariva, a kamoli u rokovima koje nudi, govore mu ljudi koji su 10+ godina u firmi da je puno toga neizvedivo, zbog njega otišlo 12 jako dobrih ljudi iz ureda koje naravno nije nadomjestio adekvatnim zamjenama pa se posao rasporedio na preostale kolege. Pokrivam minimalno četiri pozicije uz prosjek 11-12h rada dnevno. Na kolektivno pitanje: 'što je s plaćom, osim inflacije, obujam posla koji je ionako preopsežan, je otišao za dodatnih 30% gore', odgovor je bio klasično balkanski...plaću treba zaslužiti...taaakooo daaaa tražim dalje. Zaključak: ne bi mu dao ni da čuva travu na pašnjaku.", opširan je jedan.