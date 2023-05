Ako vam nedostaje vaga, postoji način kako izmjeriti koliko šećera trebate. Sve što vam treba je jedna jušna žlica. Tako s njome možete obaviti sav posao koji inače radi vaga, samo morate npr. znati 15 dkg brašna koliko je to žlica.

Odgovor na pitanje 15 dkg brašna koliko je to žlica je lagan. Naime, da biste znali 15 dkg brašna koliko je to žlica, morate znati koliko dkg stane na jednu žlicu. Stoga, na jednu jušnu žlicu stane oko 1,2 dekagrama brašna. To znači da vam treba otprilike 13 žlica. Žlice moraju biti prekrite brašnom ravnomjereno, odnosno ne smije biti brijeg.

Informacija 15 dkg brašna koliko je to žlica može vam uvelike pomoći ako se vaga pokvarila, ne možete ju naći ili ju ne posjedujete. Stoga si negdje zapišite ovu informacija, odnosno da je odgovor na pitanje 15 dkg brašna koliko je to žlica – 13.