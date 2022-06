Zoe Laidler bila je u noćnom izlasku s prijateljima u Newcastleu kada se dogodio užas.

Strava i užas

24-godišnjakinja je ušla u automobil parkiran pored stajališta taksija kad joj je kartica na mobitelu pokazivala značila da ne može koristiti Uber. Zatim ju je Nazeem Murad odvezao 16 kilometara do obalnog mjesta Tynemoutha gdje ju je seksualno napao.

Hrabra Zoe je sada odlučila javno progovoriti o situaciji nakon što je njezin zlostavljač osuđen na četiri godine zatvora zbog otmice i napada. Murad je pobjegao nakon što je optužen.

Neočekivana situacija

Studentica medicine je rekla: "Iskreno sam vjerovala da ću biti silovana i ubijena. Nakon dvadeset minuta shvatila sam da idemo prema obali. Nastavila sam jecati i moliti ga da me pusti, ali nije. Poslao sam svoju lokaciju svojim prijateljima i mahnito im slala poruke tražeći pomoć. Prihvatila sam to da bih mogla biti silovana ili ubijena i zaključila sam da bi policija mogla barem pronaći moje tijelo ako dokumentiram kamo me vodi. Razmišljala sam o skoku iz auta, ali sam shvatila da bi se lako mogao odvesti natrag i silovati me, a ja mu neću moći pobjeći. Rekla sam mu da mi je hladno, a on je prešao rukom niz moju nogu, gole ruke i leđa. Bila sam skamenjena i potpuno smrznuta."

Zoe je ispričala kako ju je Murad kada su stigli na plažu pitao misli li da je mjesec romantičan. Rekla je da je mislila "to je to" i pripremila se za to da će ju silovati. Zoe je nastavila: "Nevjerojatno, kad sam nastavila kukati i zahtijevati da me odveze kući, on se rugao i okrenuo auto."

Studentica je bila u noćnom izlasku s prijateljima u centru grada kako bi proslavila kraj ispita. Popila je nekoliko čaša Prosecca, ali je odlučila otići kući ranije jer se osjećala umorno.

Prijavila je manijaka

Zoe je prijavila napad policiji, a Murad je uhićen i kasnije optužen, ali manijak je pobjegao iz Ujedinjenog Kraljevstva prije suđenja i umjesto toga je osuđen u njegovoj odsutnosti.

Zoe je sada otkrila kako je horor utjecao na njezin život pa čak i osudila vožnju u pijanom stanju jer je skamenjena od korištenja taksija. Rekla je: "Znam da je to bila nevjerojatno glupa stvar, ali nakon što sam popila piće sjela sam za auto jer sam se previše bojala uzeti taksi. Zabranjeno mi je voziti dvije godine. Bila je to idiotska greška i više od svega žalim zbog toga. Nazeem je promijenio moj život na načine za koje nisam mislila da je moguće. Ne vjerujem muškarcima i od tada nisam bila na spoju. Želim da druge djevojke znaju da je Nazeem još uvijek vani i uvijek provjerite ulazite li u licencirani taksi", piše TheSun.