"Raketa s krilima" je dizajnirana da leti brzinom od 7000 milja na sat (11265 km na sat), a testovi bi navodno trebali započeti sljedeće godine. Znanstvenici se nadaju da će hipersonični avion biti spreman za let do 2024. godine, piše The Sun.

Futuristički avion razvija Space Transportation, koji se nada da će do kraja desetljeća izvesti puni let. Video koji je objavila tvrtka prikazuje kako se zrakoplov odvaja od krila pokretanog raketama nakon polijetanja, prije nego što nastavi prema svom odredištu.

U međuvremenu, krilo i boosteri slijeću natrag na lansirnu platformu. Kada stigne, avion će sletjeti koristeći tri noge koje se otvaraju sa stražnje strane. Tvrtka se može pohvaliti da će moći povezati New York s glavnim gradom Kine za samo sat vremena.

"Razvijamo raketu s krilima za brzi transport od točke do točke, čija je cijena niža od raketa koje nose satelite i brža od tradicionalnih zrakoplova", rekla je tvrtka kineskim medijima.

Hi-tech planovi

Hiperzvučni zrakoplovi među glavnim su kineskim hi-tech planovima, a zemlja nastavlja ulijevati velike svote novca i resursa u taj sektor. Krajem prošle godine objavljeni su planovi za letjelicu koja u jednom satu može prevesti deset ljudi bilo gdje na Zemlji.

Prototip ima par delta krila sličnih onima na Concordeu koji su dizajnirali Francuzi i Britanci, ali s vrhovima okrenutim prema gore. Predloženi hipersonični avion od 45 metara veći je od Boeinga 737 te ima dva motora postavljena na vrhu glavnog tijela, izvijestio je South China Morning Post.

Komunistički div također razvija nuklearni raketni motor brzine 9654 km na sat koji se navodno temelji na dizajnu koji je NASA napustila zbog previsoke cijene.

Zaprepašteni Amerikanci

Američki obavještajni i vojni dužnosnici su navodno ostali zaprepašteni prošlog ljeta nakon što je Kina lansirala raketu u svemir noseći hipersonično klizno vozilo koje je kružilo svijetom prije nego što je ubrzano krenulo prema svom cilju.

Projektil s nuklearnim oružjem promašio je cilj za oko 32 km nakon što je lansiran u tajnosti u kolovozu, rekli su obavještajni izvori za Financial Times.

Space Transportation je prošlog kolovoza objavio da je prikupio 34 milijuna funti za svoje planove za hipersonične svemirske avione. Tvrtka je nedavno provela niz testova svojih vozila Tianxing 1 i Tianxing 2.

Deseti test letenja proveden je 23. siječnja, nakon čega je uslijedio još jedan test u suradnji s laboratorijom za izgaranje na sveučilištu Tsinghua u Pekingu.