Mozgalica za genijalce: Možete li riješiti ovaj nezgodan matematički zadatak?

Održavanje vašeg mozga aktivnim pomaže pri poboljšanju kognitivnih sposobnosti i pamćenju te doprinosi većem fokusu. Neki vjeruju da redovito "vježbanje" mozga može odgoditi simptome demencije.

Mozgalice su osmišljene na različite načine, a ova se zagonetka pokazala toliko zahtjevnom da je vjerojatno mogu riješiti samo oni s visokim kvocijentom inteligencije. Riječ je o zadatku koji vas tjera da razmišljate izvan okvira, no istovremeno vam pomaže da se uistinu usredotočite na zadatak te poboljšate pamćenje i kognitivne sposobnosti.

Foto: Pexels

U zadatku je potrebno riješiti jednadžbu, no nije toliko jednostavno kao što se na prvu čini. Osim što mozgalica zadaje glavobolje onima kojima ne ide matematika, moguće je da će se namučiti i oni koji vješto barataju s brojevima.

"Mike i Stacy zajedno imaju 50 godina. Mike je 40 godina stariji od Stacy. Koliko godina ima Stacy?", pitanje je koje se proširilo društvenim mrežama, ostavljajući korisnike u nedoumici. Na prvi pogled, velik broj ljudi pomisli da Mike ima 40, a Stacy 10 godina, no to ne bi imalo smisla. Naime, ako Stacy ima 10 godina, a Mike je stariji od nje 40, tada bi on imao 50 godina i zbroj bi iznosio 60. Ipak, jedan je korisnik pomoću jednadžbe došao do točnog rezultata.

"x+y=50, x-y=40, x=(50+40)/2=45, y=(50-40)/2=5."

Prema njegovom izračunu, Stacy ima 5 godina, a Mike 45.

"Znamo da je ukupan broj 50 i također znamo da postoji dobna razlika od 40. Zbrojite te vrijednosti zajedno i dobit ćete 90, podijelite s dva i dobit ćete 45. Mike ima 45 i stoga Stacy ima pet godina", jedan je korisnik objasnio kako doći do točnog rezultata na jednostavniji način.

