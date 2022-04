U Hali Zagreb jučer je svečano otvoren Food Market by StoryGourmet, gastro event koji prati svjetske trendove. Restorani El Toro, Lari & Penati, RougeMarin i The Rock Pub te slastičarnica Magnolia svojom su ponudom donijeli dašak svjetskih gastro metropola u Zagreb, a među prvima njihovu ponudu jučer su na VIP otvorenju kušali brojni food blogeri, ali i poznate osobe poput glumica Ane Vilenice, Katarine Madirazze, Ane Marije Bokor Vrdoljak, Tene Jeić Gajski, Made Peršić i njihova kolege Frane Maškovića. Ponudom restorana bili su oduševljeni i natjecatelji 'MasterChefa' Ana Antunović, Zvijezdana Posavec, Gorana Milaković, Tomislav Marković i Filip Pleteš te obećali – doći će ponovno.

Kreativni tim chefova restorana RougeMarin Josip Hodak, Filip Bačan i Željko Lopar na čelu s Marinom Medakom predstavili su neodoljivu savijaču punjenu gljivama, šparogama, porilukom i ribanom mozzarellom s karamel vrhnjem, svježim narom i klicama graška, sjajni pileći ražnjić, salatu s bulgurom i salsom od rajčica, luka, usoljenog limuna s cijeđenim jogurtom i vlascem te empanade s braisanim kunićem, zapečenom curry cvjetačom, salaticom od julien daikona, mrkve i stabljičastog celera. Chef restorana El Toro Mario Mihelj sa svojim je timom predstavio prefini Fish Open Taco (salsa od krastavca, mladog luka i korijandra, dimljeni sir, pšenična tortilja i krema od pečenih paprika), Beef Chili Con Carne s rižom te Beef Steak Ražnjić s wasabi majonezom, salatom i kiselim povrćem.

Kulinarski tim bistroa Lari & Penati, na čelu s vlasnikom Igorom Tomljenovićem, predstavio je Kofte od oslića s kaparima i koprom uz lisnate salate s ukiseljenim limunom, Polpete od kozica s umakom od limete i čilija uz lešadu od povrća, svoj legendarni Topli Reuben Sendvič (marinirani brisket, ementaler, dinstani slatki kupus) te Zapečena pileća krilca s prženim batatom s marinadom od soje, narančina soka, đumbira i češnjaka. Chefica The Rock Puba Tea Pilat oduševila je pak svojim jelima – Chicken jalapeno okruglicama s ranch umakom, Mac & cheese okruglicama sa sweet chili umakom, DryAge beef burger s krumpirićima i honey mustard umakom, Black pork burger s krumpirićima i BBQ umakom te Vege burger s krumpirićima i truffle mayo umakom. Chef patissier slastičarnice Magnolia Emilien Geslin za sve je sladokusce pripremio selekciju njihovih najboljih slastica – torti, monoporcija, kremšnita i makarona. Sve je bilo toliko ukusno da su se sve porcije razgrabile u rekordnom roku, a sva su se jela sjajno sljubila uz vina Agrolagune i Belja, pića iz Zvečeva te vode Jana i Jamnica.

Uz sjajne zalogaje posjetitelji su uživali i u glazbi s DJ pulta, a odlična zabava očekuje sve posjetitelje i idućih dana. Večeras tako nastupa DJ Grade (od 20 sati do ponoći, a prije toga očekuje nas, od 16 do 18 sati Happy Hour by Aspira, dok je u 15 sati zanimljiva radionica na kojoj će blogerica Tanja Pastuović Klaić (Tanja Cookam i Guštam) praviti tiramisu koji će se kušati uz različite vrste kave Barcaffé koje će predstaviti njihov barist.

I idućih dana, uz vrhunsku hranu, očekuje vas i bogat popratni zabavni program – u petak je Ladie's Night na kojem nastupa glazbenik Alen Đuras, a nakon njega će za zabavu biti zadužen DJ Dadoo. U subotu će koncert održati sjajna glazbenica Lana S, a glazbu će puštati DJ Pepi i DJ Stanko Bondža, dok u nedjelju glazbu pušta DJ Vazmenko.

U petak i subotu u sklopu događanja očekuje vas i vinski sajam, gdje ćete po popularnim cijenama moći kušati vina brojnih domaćih vinara. A ako vam se neko od njih svidi, moći ćete ga i kupiti u O'pege kućici, gdje vas očekuje i bogata ponuda vrhunskih proizvoda domaćih OPG-ova. O'pege surađuje s brojnim dobavljačima isključivo iz Hrvatske te na policama nema uvoznih proizvoda, stoga vas na Food Marketu by StoryGourmet očekuje selekcija hrvatskih renomiranih malih proizvođača.

Pratite svoj omiljeni gastro magazin na društvenim mrežama za više informacija jer StoryGourmet uvijek donosi nešto novo! Program događanja možete pogledati ovdje. Događanje Food Market by StoryGourmet odvija se na otvorenom, uz pridržavanje mjera i preporuka koje nalaže Stožer civilne zaštite RH radi očuvanja zdravlja i sigurnosti uzvanika.

Ulaz na event se ne naplaćuje. Vidimo se u Hali Zagreb, na adresi Slavonska avenija 3b, 7., 8., 9. i 10. travnja uz bogat program od 11 sati do ponoći.