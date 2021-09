Pritom se prvenstveno misli na izbijanje bolesti kravljeg ludila, stručnim rječnikom nazvane goveđa spongiformna encefalopatija koja se pojavila kod britanske stoke. Kod jednog dijela ljudi koji su konzumirali zaraženo meso pojavila se Creutzfeldt-Jakobova bolest. ova opaka bolest izaziva kronične promjene u mozgu i posljedično živčanom sustavu zaraženog čovjeka, a lijeka za nju nema.

Krajem devedesetih godina uslijedila je nova kriza sigurnosti hrane, ovoga puta povezana s dioksinom, izuzetno otrovnim kemijskim spojem koji je pronađen u Belgiji u stočnoj hrani i posljedično detektiran u jajima i mesu peradi, namijenjenima za ljudsku konzumaciju. Za dioksin se smatra da je jedan od najjačih svjetskih otrova zbog svoje kancerogenosti, a može se manifestirati izbijanjem cisti i promjena na koži, izuzetno je štetan za reproduktivni i imunološki sustav i povezuje ga se s nastankom karcinoma želuca, limfoma i drugih oblika onkoloških bolesti.

Slijedom tih događaja, na razini cijele Europske unije pokrenuta je temeljita reforma politike oko sigurnosti hrane. U tom kontekstu razvijen je i koncept „od polja do stola” kojoj je cilj da se opsežnom regulativom i strogim kontrolama omogući visoka razina sigurnosti svih prehrambenih proizvoda na tržištu EU i to u svim fazama proizvodnje i distribucije. Osim za prehrambene proizvode koji su proizvedeni na području Europske unije, jednaka regulativa primjenjivala se i za proizvode uvezene iz zemalja koje nisu u sastavu EU. Nova regulacija sigurnosti hrane obuhvatila je cjelokupni ciklus, od zakona koji se odnose na hranu za životinje te brigu o njihovom zdravlju, uključuje zaštitu biljaka i proizvodnju hrane do prerade, skladištenja, prijevoza, uvoza i izvoza te maloprodaje.

U cilju kvalitetnije informiranosti, istraživanja i savjetovanja u pogledu sigurnosti hrane 2002. osnovana je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) koja djeluje na području cijele Europske unije. U nadležnost Europske agencije za sigurnost hrane spadaju sigurnost hrane i hrane za životinje, prehrana, zdravlje i dobrobit životinja, zaštita te zdravlje biljaka. Europska agencija za sigurnost hrane intenzivno surađuje sa znanstvenicima i stručnjacima, prikuplja relevantne podatke i izvješća o rizicima povezanima s hranom. U svojem radu, Agencija surađuje s Europskom agencijom za lijekove (EMA), Europskom agencijom za kemikalije (ECHA), Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europskom agencijom za okoliš (EEA), te surađuju s nadležnim institucijama za hranu, poljoprivredu i srodna područja svih država članica Europske unije te međunarodnim tijelima.

Konkretno, EFSA u Hrvatskoj već godinama surađuje s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu u suradnji s kojom je pokrenula kampanju Europa bira sigurnu hranu, a glavni cilj kampanje je skretanje pozornosti i poticanje potrošača da biraju hranu s povjerenjem i to zahvaljujući znanosti koja ima ključnu ulogu u ostvarenju cilja - sigurne hrane za sve. Slijedom svih tih aktivnosti u pogledu donošenja stroge regulative i kontrole kvalitete, europski potrošači su među najzaštićenijima i najinformiranijima u svijetu kad je riječ o rizicima u prehrambenom lancu, što je važan element u očuvanju zdravlja svakog pojedinca i sustava javnog zdravstva svih zemalja Europske unije.

*Sadržaj nastao u suradnji s partnerom HAPiH prema najvišim uredničkim standardima RTL Digitala