Milijarder i inovator Elon Musk najavio je humanoidnog robota osmišljenog da pomogne u ponavljajućim, dosadnim zadacima koje ljudi preziru poput odlaska u kupovinu namirnica, no vjerojatno bi mogao obavljati niz zadataka koji uključuju rad rukama, piše ScienceAlert.

Tzv. "Tesla Bot" koncept je elegantnog robota nalik čovjeku od otprilike 55 kilograma. Uključivat će Teslinu umjetnu inteligenciju i tehnologiju autopilota za planiranje i praćenje ruta, kretanje pješaka u prometu i izbjegavanje prepreka.

Neki stručnjaci vide Tesline robote i automobile kao dio većeg plana čiji je cilj stvaranje budućnosti u kojoj napredna tehnologija oslobađa ljude od bioloških korijena, miješanjem biologije i tehnologije.

Andrew Maynard, stručnjak koji proučava etički i društveno odgovorni razvoj novih tehnologija, smatra da ovaj plan izaziva zabrinutost koja nadilazi spekulativne znanstveno-fantastične strahove od super-pametnih robota.

Inovator s velikim planovima

Samovozeći automobili, međuplanetarne rakete te spajanje mozga i računala koraci su prema budućnosti u kojoj Musk zamišlja tehnologiju kao spasitelja čovječanstva.

U toj budućnosti energija će biti jeftina, obilna i održiva; ljudi će raditi u skladu s inteligentnim strojevima pa će se čak i stopiti s njima, a ljudi će postati međuplanetarna vrsta.

Musk zamišlja ljude koji nadilaze evolucijsko naslijeđe pomoću tehnologija koje su nalik "super" čovjeku. No, prije nego što tehnologija postane nadljudska, prvo mora biti ljudska ili barem osmišljena da funkcionira u svijetu koji je projektirao čovjek.

Komplikacije i rizici

Teslina tehnologija "samovožnje" polazna je točka za programere Tesla Bota. Koliko god se ova tehnologija činila impresivnom, nije se pokazala toliko pouzdanom.

Sudari i smrtni slučajevi povezani s Teslinim "Autopilotom" dovode u pitanje tako naglo puštanje tehnologije u opticaj.

Ti su podaci zabrinjavajući jer se humanoidni roboti oslanjaju na istu tehnologiju, no ne radi se samo o usavršavanju tehnologije. Naime, Teslini problemi s Autopilotom pogoršani su ljudskim ponašanjem. Primjerice, neki vozači su tretirali svoje automobile kao da su potpuno samostalna vozila i nisu posvetili dovoljnu pozornost vožnji. Stručnjaci se stoga pitaju može li se slično dogoditi i s Tesla Botom.

Tesla Bot

Dodaju i kako Muskov robot dolazi s nizom rizika, poput moguće prijetnje privatnosti i samostalnosti jer robot prikuplja i dijeli osjetljive podatke ili potencijalne neusklađenosti između etičkih ili ideoloških perspektiva. To su izazovi koji se rijetko pokrivaju obukom inženjera, a njihov previd može izazvati katastrofu.

Iako se Tesla Bot mnogima čini benignim, ako želi biti koristan i komercijalno uspješan, njegovi programeri, investitori i budući vlasnici moraju postavljati teška pitanja o tome kako bi mogao ugroziti ono što im je važno i kako će se snaći u tome. Primjerice, ljudi mogu neovlašteno izmijeniti performanse robota bez razmišljanja o rizicima ili bi njegovi napredne sustavi nadzora mogli narušiti privatnost.

Treba li nam Testa Bot?

Tesla Bot može se činiti kao mali korak prema Muskovoj viziji nadljudskih tehnologija, no postavljaju se ozbiljna pitanja. Primjerice, koliko je Muskova vizija odgovorna? Samo zato što može raditi na stvaranju budućnosti svojih snova, treba li to učiniti? Je li budućnost koju on zamišlja dobra za čovječanstvo? Tko će snositi posljedice ako stvari krenu po zlu?

Međutim, to ne znači da Tesla Bot nije dobra ideja. Transformativne ideje i tehnologije mogu otvoriti budućnost punu mogućnosti za milijarde ljudi. Ipak, ako potrošači, investitori i ostali zaslijepljeni sjajem nove tehnologije ne vide širu sliku, društvo riskira predati budućnost bogatim inovatorima čija vizija nadilazi njihovo razumijevanje.

Ako se njihove vizije budućnosti ne slažu s onime čemu većinu ljudi teži, mogli bi stati na put izgradnji pravedne i jednake budućnosti. Tu bi lekciju iz SF i distopijskih filmova trebali naučiti dok Tesla Bot prelazi iz ideje u stvarnost. Daleko je veći izazov od humanoidnih robota jest odlučiti tko će moći zamisliti budućnost i izgraditi ju.