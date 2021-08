Egzoskeleti, odnosno robotske naprave koje omogućuju lakše kretanje osobama s poteškoćama ili pružaju dodatnu snagu pri obavljanju posla, mogle bi imati vrlo negativan utjecaj na mozak.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Applied Ergonomics, čini se da mozak mora raditi više od svojih mogućnosti kako bi koordinirao i uskladio pokrete sa strojem. Time je neurološka šteta korištenja egzoskeleta veća od tjelesnih koristi.

"To je gotovo kao ples sa stvarno lošim plesnim partnerom", pojasnio je za Futurism William Marras, autor studije i inženjer na Sveučilištu Ohio te dodao: "Egzoskelet pokušava predvidjeti vaše kretnje, ali zasad ne ide baš dobro. Borite se s egzoskeletom, a to uzrokuje promjene u vašem mozgu koja mijenjaju korištenje mišića. Isto tako, moglo bi prouzročiti veće sile na donjem dijelu leđa, što potencijalno dovodi do boli i mogućih ozljeda."

Matematika i egzoskelet ne idu zajedno

Istraživači su zatražili od dobrovoljaca da nose egzoskelet dok obavljaju fizički teške zadatke. Kad bi istodobno obavljali i mentalne zadatke, poput rješavanja matematičkih zadataka, tjelesne koristi nošenja egzoskeleta u potpunosti bi nestale.

"Osoba je mentalno rješavala matematiku, ali joj je mozak također pokušavao shvatiti kako pomoći tijelu u interakciji s egzoskeletom. To je poremetilo kojim mišićima bi mozak slao impulse za izvršavanje zadatka", objasnio je Marras.

On smatra da brojne kompanije koje su implementirale egzoskelete od njih nemaju apsolutno nikakve koristi. Time je srušio mit o popularnom i hvaljenom području bioinženjeringa.