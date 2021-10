Don Damir Stojić, svećenik poznat po tom što voli govoriti i o seksualnosti, odgovorio je na pitanje djevojke o masturbaciji. Na portalu Bitno.net djevojka ga je pitala je li grijeh samozadovoljavanje u snu i treba li to ispovjediti.

Hvaljen Isus i Marija, don Damire!

Do prije godinu dana sam se borila s pornografijom i samozadovoljavanjem, a sada kada sam to prestala često mi se dogodi da u mislima ili u snovima vidim te slike. No to nije sve. Često dok spavam osjećam kao da to činim i to me uvijek probudi. Ne znam jesam li sanjala da to činim ili sam stvarno počinila grijeh samozadovoljavanja. I sada ne znam trebam li to ispovjediti kad ne znam je li to bio san ili stvarnost. Molim vas, pomozite mi!

Stojić joj je odgovorio:

"Ispovijed nam briše grijehe, ali ostaju nam određene njihove posljedice. Slično kao kada dijete razbije loptom prozor, ispriča se i bude mu oprošteno. Ali šteta – razbijen prozor – i dalje ostaje i tu štetu treba posebno popravljati.

'To ostavlja trag u duši i tijelu'

Tako i bludni grijesi ostavljaju određene tragove u našoj duši i u tijelu i od tih se tragova treba postupno očistiti. Na taj se način utvrđujemo u suprotnoj kreposti – kreposti čistoće i zadovoljavamo Božju pravednost. Osim toga, ti nas tragovi podsjećaju na našu slabost, kako se ne bismo uzoholili, već da bismo ponizno rasli u odnosu prema Gospodinu.

Moguće je da čovjek do neke mjere bude svjestan onoga što čini u snu, odnosno polusnu. U toj mjeri treba se i pokajati i ispovijediti. Međutim, vrlo je teško moguće da osoba u tom stanju bude sasvim svjesna onoga što čini, tako da se u pravilu ne radi o teškim grijesima. Osim toga, dok osoba i dođe do određene svijesti, može već biti tako spolno uzbuđena da dovršetak čina ne predstavlja neki autentični slobodni izbor, nego jednostavno slabost i nemoć oduprijeti se tada već presnažnoj napasti.

Radi se o klasičnoj taktici neprijatelja – kada na svjesnoj razini osoba prekine privrženost na grijeh, đavao napada na podsvjesnoj razini, u snu. Zapravo je to na neki način i pomoć za naš duhovni život jer bolje uviđamo kako se grijehom zlo duboko uvlači u sve dijelove našega bića i zarobljuje nas. Netko tko prođe takvo čišćenje, takvu borbu, postaje puno odbojniji prema grijehu, svjesniji svoje slabosti i zahvalniji Gospodinu koji nas od ropstva grijeha spašava.

'Ustraj, do krvi'

Svakako te potičem da ustraješ u ovoj borbi i da činjenicu svoje slabosti ne uzimaš kao opravdanje, nego da se odupireš koliko god možeš, pa i 'do krvi', kako kaže sveti Pavao.

Međutim, ako i sagriješiš, ili se barem osjećaš prljavo zbog takvih snova, nemoj gubiti mir. Naime, neprijatelj upravo želi na taj način uvući u tvoje srce najprije nemir, zatim očaj – na taj te način odvoji od Gospodina, a onda si gotova – samo je pitanje trenutka kad ćeš tresnuti.

Stoga ti zadrži poniznost i kada ti se to dogodi, pomoli se, predaj to Gospodinu, pokaj se koliko si svjesna krivnje, vjeruj da ti Gospodin oprašta, zamoli ga za snagu da se možeš ubuduće snažnije oduprijeti i nastavi dalje vedro i mirno. Sveti Franjo Saleški kaže, što smo ponizniji, to se manje čudimo svojim slabostima i padovima. Također, potrebno je da budeš strpljiva prema sebi. Budući da se grijeh nije preko noći ni ušao u tvoj život, nije čudno da ne želi preko noći ni otići.

Također, takvi snovi mogu služiti kao određeni 'barometar grešnosti' po kojem nam Gospodin govori. U tim slučajevima takvi snovi nas upozoravaju na prisutnost grijeha u našem životu (koji uopće ne mora biti bludnost!)."