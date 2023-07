Heidi Keefe zarađuje dodatni novac svaki mjesec jednostavnim gledanjem online oglasa u udobnosti svoje sobe i često ju isplate do 57 eura svaki mjesec.

Laka zarada iz kauča

20-godišnjakinja je jedan dan slučajno naišla na video na TikToku koji je objašnjavao kako možete iskoristiti gledanje oglasa u svoju korist putem aplikacije Zedosh. Aplikacija obećava da će svojim korisnicima prikazati video oglase brendova koji su relevantni za to gdje troše svoj novac putem podataka o potrošnji na njihovim bankovnim karticama. Ako provedete vrijeme gledajući reklame koje vam oni daju, bit ćete plaćeni.

Web stranica Zedosh tvrdi da vidi svijet u kojem se vrijeme i podaci ljudi nagrađuju, umjesto da se kradu. Heidi je izjavila za Mirror: “Očito je da ćete razmisliti o tome, ali ne razmišljamo često o tome. Svaki dan vidim stotine oglasa koji me samo živciraju i ne plaćaju me za to pa se ovo činilo kao smisleno rješenje."

Prije nego što se odlučila, Heidi je malo istražila tvrtku kako bi vidjela je li sve po zakonu i otkrila je da ih regulira Uprava za financijsko ponašanje (FCA), zbog čega su djelovali legitimnije i ona se osjećala sigurnom pa se prijavila.

Kako sve funkcionira

Nakon što se prijavite, aplikacija će pohraniti podatke o vašoj potrošnji, a njezini provjereni partneri za oglašavanje mogu pretraživati te transakcije kako bi pronašli ciljane potrošače koji odgovaraju njezinom "transakcijskom profilu". Na primjer, ako je teleoperater htio ciljati ljude s nedavnim transakcijama za nekog teleoperatera, onda ćete, ako ih imate, biti meta ovog oglasa. Sve što tada trebate učiniti je otvoriti oglas, pogledati ga i za to ćete dobiti nešto novca.

Heidi je dodala: "U aplikaciji postoji kombinacija kratkih i dugih, tako da neki oglasi mogu trajati gotovo dvije minute, a neki samo petnaest sekundi. Kako mi se oglasi sviđaju, češće rado gledam sadržaj duge forme, međutim, obično bih se odlučila za kraće oglase. Uvijek postoji beskonačan broj i mogu gledati u bilo kojem trenutku, a većinu vremena možda gledam pet ili šest reklama dnevno tako da tijekom mjeseca to traje oko sat i pol."

Zarada u jednom danu

S obzirom na način na koji je aplikacija napravljena, što više videa pogledate, više novca možete zaraditi. Također možete zaraditi više novca ovisno o tome kakav vam se oglas prikazuje. Heidi je u jednom danu najviše zaradila oko 28 eura, za što je rekla da se čini nevjerojatnim za tako malo njezinog vremena. Dodala je: "Moj rad su zapravo platili brendovi koje voli i zaradila je više od 57 eura samo gledajući reklame na internetu."

Što se tiče mogućih nedostataka ovog koncepta, Heidi je priznala da bi se neki mogli osjećati nesigurno dijeliti svoje bankovne podatke s aplikacijom. Međutim, rekla je da, budući da je anonimno, nije primijetila nikakve stvarne probleme u tome. "Ako ću gledati reklame i koristiti svoje podatke, radije bih da mi se to izravno plati. Imam osjećaj da su društveni mediji toliko zasićeni oglasima da iskreno cijenim oglase koji mi se pojavljuju. Mislim da vam to u konačnici daje kontrolu nad oglašavanjem i da ste zapravo nagrađeni za svoju pozornost."

Uvijek je dobro biti svjestan da ćete, ako uz svakodnevni posao ostvarujete dodatni prihod, možda morati platiti porez na njega, piše Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Male plaće, veliki troškovi života