Tisuće ljudi gleda kako ova žena čisti: 'Ako se zato osjećate loše, nemojte me pratiti'

Poput mnogih roditelja, Carys Harding provodi mnogo vremena čisteći za svojom djecom. Međutim, za razliku od većine, ova 27-godišnja mama troje djece privlači pažnju tisuća pratitelja na internetu dok riba, briše prašinu i čisti dom u sklopu popularnog trenda poznatog kao "resetiranje".

S više od 100 tisuća pratitelja na TikToku i Instagramu, Carys je postala jedna od brojnih influencerica koje zarađuju snimkama iz svakodnevnog života.

''Nikad nisam ni pomislila da će rutine i struktura koje imam u životu biti nešto što će ljude zanimati'', rekla je Harding.

'Biti mama zaista je teško'

Nakon što je rodila svoje drugo dijete 2022. godine, Harding je shvatila da mora biti ''na drugoj razini organiziranosti'', te je odlučila u svoju rutinu uvrstiti "večernje resetiranje".

Ona svakodnevno provodi 20 minuta 'rintanja' po kući – čisti površine, odlaže stvari i priprema prostor za sljedeći dan, sve to nakon što njezina djeca odu spavati.

Za vrijeme toga snima videozapise, zatim ih montira u kratke isječke, koje dijeli s pratiteljima.

Carys naglašava da joj je važno biti pristupačna i dodaje kako joj nikada nije bila namjera učiniti da se drugi osjećaju ''manje vrijednima''.

''Nikada ne želim da netko pomisli kako kuću održavam čistom iz bilo kojeg razloga osim da bi mi to olakšalo život'', izjavila je. ''Da, nadam se da će netko pronaći inspiraciju. Da, želim da to nekome bude motivacija. Ali, molim vas, nemojte gledati moj sadržaj i osjećati se loše. Ako se to događa, savjetujem vam da me prestanete gledati.''

'Nemoguće je čistiti svaki dan'

Njena kolegica influencerica, Emily Jones iz Ammanforda, također je pokušala biti ''100% transparentna'' dok dijeli savjete za čišćenje s više od 13 tisuća pratitelja na Instagramu.

''Obično je to svakodnevna stvar čišćenja i pospremanja'', rekla je 32-godišnja mama dvoje djece. "Pokušavam raditi u kratkim vremenskim intervalima, pa kad imam pola sata ili sat dok beba drijema, kažem sebi: 'Radit ću samo pola sata.' Za mene je to ono što održava stvari realnima.''

''Ne možete čistiti cijeli dan. To je jednostavno nemoguće'', dodala je. ''Ja sam mama, pokušavam balansirati sve – imam dvoje male djece i suočavam se s istim izazovima kao i svi ostali.'' Na Instagramu je više od 11 milijuna objava pod hashtagom #cleaning i više od 2,6 milijuna za #reset.

'To nije samo posao za žene'

S gotovo 2 milijuna pratitelja na Instagramu, TikToku, Facebooku i YouTubeu, 30-godišnja Roo Day iz Hertfordshirea jedna je od najistaknutijih stručnjakinja za čišćenje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Roo dijeli videozapise pod nazivom ''jednosatno brzo čišćenje'', u kojima si postavlja 60-minutni timer i pokušava očistiti što više može u tom vremenu.

''U svojoj srži, radije bih provodila što manje vremena čisteći, jer mislim da se mnogi ljudi osjećaju isto'', rekla je.

Napominje kako većinu sadržaja o čišćenju stvaraju žene, ali primjećuje sve veći broj muških influencera u toj niši.

''Događa se u mom kućanstvu da više čistim ja jer nisam cijeli dan na poslu od 9 do 5. Ako pričamo o rodu, to ne bi trebale biti samo žene'', rekla je.

''Sada ima toliko muških kreatora koje pratim'', dodala je.

'Umirujuće za mozak'

Dr. Stephanie Alice Baker, izvanredna profesorica sociologije na Sveučilištu City St George's u Londonu, ističe kako je čišćenje uloga koju žene tradicionalno obavljaju. Dodaje da stvaranje sadržaja o čišćenju na društvenim mrežama donosi ''osjećaj kontrole''.

''Mogu unovčiti nešto što je nekada bio neplaćeni rad'', objasnila je.

Dr. Baker smatra da iako je ovaj način života sve popularniji, interes publike za takav sadržaj nije ništa novo.

''Ova vrsta sadržaja postojala je i prije društvenih medija, ali su društveni mediji učinili da bude puno dostupnija'', rekla je. ''Mediji i publika su se promijenili, ali zabrinutost oko samopoboljšanja postoji generacijama.''

Dr. Ceri Bradshaw, psihologinja sa Sveučilišta Swansea, upozorava da postoji rizik da se ljudi ''lako prevare'' brzim video snimkama čišćenja od 60 sekundi, jer su za to zapravo potrebni sati fizičkog rada.

''Mislim da nas je također lako prevariti da mislimo kako bismo trebali biti slični ljudima koje gledamo'', dodala je.

Međutim, dr. Bradshaw razumije privlačnost gledanja sadržaja o čišćenju, piše BBC.

''Prilično je umirujuće za mozak'', zaključila je.

