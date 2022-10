1. Hladnjak: Kupite hladnjak koji odgovara potrebama vaše obitelji. Hladnjak srednjeg kapaciteta troši 300 kWh godišnje, bez obzira je li pun ili prazan, a mjesečna potrošnja raste do 20 kWh za svakih 100 litara dodatnog kapaciteta. Postavite hladnjake i ledenice na što hladnijem mjestu u kući (nikako u blizini štednjaka, radijatora ili bojlera) i ne izlažite ih sunčevu zračenju – svaki stupanj manje smanjuje potrošnju struje i do 6%. Provjerite da li brtva na vratima hladnjaka dobro prianja tako da umetnete komad papira – ako ne padne, brtve na vratima hladnjaka su u dobrom stanju. Pometite i usišite dno i stražnju stranu hladnjaka. Hladnjak troši više električne energije od svih ostalih kućanskih aparata. Stoga se svakako isplati barem dva puta godišnje zaviriti iza i ispod hladnjaka jer se tako poboljšava učinkovitost za 30 do 50 posto.