Žena koju su izludjeli bučni susjedi, na Redditu je podijelila lukavu taktiku, "Posljednjih nekoliko godina kuća do moje iznajmljivana je nekolicini tipova od 20 i nešto koji su tulumarili i puštali glasnu glazbu do 4 sata ujutro. Kuće su prilično blizu jedna drugoj pa je u mojoj kući bilo glasno čak i kad su svi prozori bili zatvoreni. Većinu noći nisam mogla ni spavati. Bilo je dovoljno loše kad to rade vikendom, ali ponekad bi to bio četvrtak i morala sam raditi idući dan uz samo nekoliko sati sna. Nije potrebno reći da sam bila sitničava i bijesna" kad ovo se dogodilo", kaže, nagoviještajući da nije tek tako pustila susjede na miru.

'Ako ja ne spavam, nećeš ni ti'

"Moja kuća ima drvenu terasu u stražnjem dijelu i obavija istu stranu kuće koja je okrenuta prema ovim susjedima]. To je prilično stara terasa i čavli vremenom izbijaju pa ih povremeno morati zabiti natrag. Kad bi seronje iz susjedstva tulumarili do kasno, probudila bih se oko 7 kao i obično (ne mogu zaspati do kasno čak i nakon malo sna), a u 7: 30 Izvadila bih čekić i počela zabijati čavle. Otprilike deset metara od dva prozora njihove spavaće sobe. Imala sam puno čavala koje je trebalo zakucati".

Susjedi željni zabave nisu baš blagonaklono prihvatili osvetu susjede: "Ponekad bi netko od dečki vrisnuo od frustracije i to je bilo vrlo zadovoljavajuće. Ja ne spavam, nećeš ni ti" .

'Jesi ti možda moja susjeda'

Saga frustrirane susjede: "Srećom, ne tako davno su se odselili. Volim misliti da sam ja imala nešto s tim". Mnogi su ljudi podijelili vlastita iskustva, a jedan je napisao: "Ovo zvuči sjajno. I ja sam napravio nešto slično svojoj susjedi. Stajala bi na svom balkonu i govorila vrlo glasno tijekom dana. Zamolio sam je nekoliko puta da govori malo tiše. Ništa se nije promijenilo dok nisam počeo puštati glazbu na svojim glasnim Bluetooth zvučnicima kad god bi dobila poziv. Ona mrzi metal i tehno..."

Drugi se našalio: "Jesi li ti moj susjed jer ovdje postoji netko tko udara čekićem svakog prokletog vikenda ujutro i mom cimeru i meni je dosta toga".