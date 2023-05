5. Laptop i miš: Godine 2020. dr. Amanda Jones, izvanredna profesorica mikrobiologije na Sveučilištu Northumbria, izvijestila je da klice pronađene na prijenosnom računalu uključuju stafilokoke, streptokoke i neke bakterije koje se prenose zrakom poput mikrokoka. To može dovesti do infekcija kože i upale grla. Ako ste jedini korisnik, jednom tjedno ga prebrišite vlažnom krpom namočenom u toplu sapunastu vodu. Za uređaje koje češće koristi više ljudi, učinite to svaki put prije uporabe.