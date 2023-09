"Stari madrac ili onaj koji ne podržava vaš položaj za spavanje može dovesti do češćih noćnih buđenja, problema ukočenosti i boli", rekla je psihologinja i stručnjakinja za spavanje Shelby Harris.

Iako se preferirani tip madraca razlikuje od osobe do osobe, važno je da svatko investira u madrac koji će odgovarati njihovim specifičnim potrebama. Čak i kada pronađemo savršen madrac, povremeno ga moramo mijenjati.

Koliko često treba mijenjati madrac

Harris kaže da odgovor na pitanje koliko često treba mijenjati madrac ovisi o vrsti materijala od kojeg je napravljen. Njezina preporuka je da se madrac od lateksa mijenja svakih 10 do 15 godina, hibridni svakih sedam do deset godina, a madrac s unutarnjim oprugama svakih pet do deset godina. Ona savjetuje da se madraci od memorijske pjene mijenjaju svakih pet godina, iako bi bilo bolje mijenjati svakih osam do deset godina.

"I naša tijela se mijenjaju. Dobivamo na težini, gubimo na težini, mijenjamo položaje u kojima spavamo. Madrac reagira na te promjene i zato ga treba promijeniti. Osim toga, ako dijelite krevet s partnerom, morate pronaći madrac koji zadovoljava potrebe obje strane", dodala je ona.

Savjet stručnjakinje je da kada ulažete u madrac, uvijek trebate dati prednost kvaliteti.

