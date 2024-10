Ove žene financirao je partner u potpunosti: No, što nakon prekida? Ovo je njihova priča

Kendel Kay (23) mlada je TikTok zvijezda koja je postala popularna zbog svoje odluke da napusti uspješnu manekensku karijeru, ostane kući i živi od njegovih prihoda. Njena priča počela je 2021. godine kada se preselila u Puerto Rico kako bi bila sa svojim dečkom Lukom Lintzom. Ubrzo je na društvenim mrežama počela dijeliti sadržaj o svom novom životu, uključujući videozapise o kuhanju, čišćenju i brizi o svom partneru, piše The Sun.

Njezin dečko Luke Lintz, sada 25-godišnjak i CEO marketinške agencije vrijedne milijune, plaćao je njihovu stanarinu, račune i glamurozne odmore, dok je Kendel čistila, kuhala njegove obroke i dijelila naznake svog idiličnog života online.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pripremala bih mu kavu i doručak, zatim radila dugu rutinu njege kože i kućanske poslove i vježbala. Također, pripremala bih večeru, a prijatelji i obitelj su samo pretpostavili da još radim. Uvijek sam se nadala da ću jednog dana biti majka koja ne radi, već se kući brine za svoju djecu, a činilo se da stvari idu u tom smjeru. Ipak, poslovi oko dečka su preuzeli moj cijeli život. Nisam mogla napustiti kuću na više od nekoliko sati. Bilo je kao da se brinem za dijete. Počela sam se osjećati kao da me drže u kutiji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Kendalina popularnost krenula je rasti kada je objavila video na TikToku u srpnju 2023. godine, u kojem je pokazala kako uživa u svom načinu života. Video je stekao više od milijun pregleda, a mnogi njeni pratitelji nazivali su je kraljicom životnog stila.

"Odabrale ste lagodan život i dopustile svom partneru da se brine o financijama", napisala je tada u opisu videa u kojem je pokazala samo dio takvog života. "Mnogi su me podržavali, govoreći da žele živjeti kao ja, dok su drugi smatrali da je ono što radim glupo", prisjetila se Kendel.

Međutim, iako je njezina popularnost rasla, Kendel je također naišla na kritike onih koji su je optuživali da promiče nezdravu dinamiku u vezama u kojoj žena ovisi o partneru: "Zavist i oduševljenje često su se preklapali. Shvatila sam da, iako izgledam sretno, postoji i druga strana."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon prekida veze u studenom 2023. godine, Kendel se našla u krizi identiteta i živjela je od svojih ušteda, jer je žrtvovala svoju financijsku neovisnost. "Definitivno je rizično živjeti ovakvim načinom života ako nemaš financijsku podršku. Gubitak neovisnosti bio je najgori dio za mene. Tako je opasno osloniti se na drugu osobu na ovaj način.“

Kendel nije jedina... Oglasile se i druge djevojke

Mnoge djevojke koje su se našle u sličnim situacijama, progovorile su o tome kako su nakon prekida ostale beskućnice, bez novca i s velikim prazninama u svom životopisu, što otežava pronalaženje posla nakon prekida veze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila sam stavljena u ovu poziciju da ostanem kod kuće i budem podrška svom partneru. Sada nemam ništa“, rekla je Ari Luu, američka vlogerica čija je veza završila u listopadu nakon tri godine.

Millie (27) iz Essexa također je u potpunosti financirao njezin partner Daniel nakon 18 mjeseci od njihova upoznavanja.

"Nakon što sam diplomirala na Dramskoj školi, nisam bila sigurna što želim raditi i radila sam privremene poslove. Ubrzo nakon što smo se počeli viđati, Daniel me zamolio da se preselim u njegov luksuzni stan u Londonu. U početku sam doprinosila troškovima, dok je on plaćao hipoteku i vodio me na romantične vikende. Međutim, godinu dana kasnije, Daniel je predložio da napustim svoj posao recepcionerke", rekla je i dodala:

"U početku sam se opirala, ali ideja o životu u kojem se oslanjam na partnera bila je primamljiva. Kako su dani prolazili, osjećala sam dosadu i usamljenost. Daniel je često bio na poslu, a ja nisam imala zanimljive priče za ispričati prijateljima. Jedne večeri ga nisam dočekala s večerom i postao je jako ljut, a to me natjeralo da shvatim da me vidi kao osoblje. Prekinuli smo, a ja sam se vratila kod prijatelja. Iako sam započela posao u baru s plaćom od 11,44 funti po satu, osjećala sam olakšanje jer sam ponovno stekla svoje poštovanje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Udruga 'RTL pomaže djeci' oprema sportske dvorane osnovnih škola diljem Hrvatske