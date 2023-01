Jedan Srbin se zbog svoje situacije sa susjedima iz pakla, koji su igrom slučaja Rusi, odlučio požaliti korisnicima Reddita i pitati ih za savjet jer više ne može izdržati njihova maltretiranja.

Tako je opisao svoju situaciju: "Imam problem s ludim susjedima, u pitanju su ludi Rusi koji su došli prije dva mjeseca i imaju dvoje djece, koji su demoni. Imaju otprilike od 3 do 5 godina. Naime, od 6-7 ujutro do 22-23 navečer već 2-3 mjeseca trče, lupaju, bacaju se, bacaju lopte, vrište, plafon mi se trese, a zgrada je relativno kvalitetna. Prije njih ni ne znam tko je živio gore. Pokušao sam se žaliti, ali oni ne znaju srpski i ne žele trošiti njihovo dragocjeno vrijeme da im ja objasnim na Google translate. I predsjednica stanara, kako se to već zove, je pokušala, ali ništa.

Zvao sam komunalnu, a oni kažu da ne mogu ništa jer je oni lupaju u okviru kućnog reda. Par puta tjedno tuku djecu pa vrište. Razumijem, imaš živahnu djecu, itd., ali s razlogom postoje parkovi i igrališta da se dijete iživi i da bude mirno, a kad opet dobije energiju, opet u park. A ne da sjediš i gledaš na telefon dok ti djeca rondaju okolo. Ako nemaš i financije i živaca, ne trebaš ni imati djecu. Znači, ako hoćeš djecu, to je svakodnevna obaveza. Vikendom upališ auto i odete negdje na izlet oko grada, ako nemaš vremena onda u igraonicu, to je jedino racionalno, neminovno je da život moraš posvetiti svom djetetu."

I drugi muku muče s Rusima

Jedan Beograđanin mu je napisao da ima isti problem: "Imam isti problem, isto Rusi i isto djeca koja divljaju (iako ni roditelji nisu ništa bolji). Znaju engleski pa sam popričao s njima nekidan, ali su nastavili sve po starom. Planiram još jednom biti korektan i skrenuti im pažnju, a poslije toga mislim da je jedina opcija da im se vrati istom mjerom - lupaš lijepo po plafonu, još bolje ako je npr. u 2 ujutro kada oni spavaju." Na to je jedna osoba dodala: "Nemoj u plafon, grijeh je. Provjeren sistem je čangrljanje metalnom žlicom po cijevima od radijatora."

"Žena mi je prepričavala što se dogodilo kada je dobila anonimni poziv jer su neki ljudi u jednom novobeogradskom bloku počeli praviti buku. Otišla je vidjeti o čemu se radi, kaže da su bili u pitanju Rusi među kojima je bio jedan koji je pričao srpski. Rekla mi je da je stan gdje su bili zaudarao na alkohol i neku drogu i da je taj što zna srpski bio najproblematičniji jer se polio alkoholom i prijetio upaljačem da će se zapaliti. Spriječila je daljnju katastrofu pregovorima s njim kao s teroristom, gdje je pred kraj vidjela neku ženu kako utrčava i grli ga i tu mi je rekla da ju je ta žena počela verbalno napadati kako je ona kriva što se ovaj polio alkoholom i htio se zapaliti. Nakon što ju je uspjela smiriti, otišla je. Iz ovoga sam zaključio da bi za Ruse ovakvih osobina (iako sigurno nisu jedini), bila potrebna jedna interventna jedinica sa sljedećim sastojcima: policajac, pregovarač i snajper."

I drugi su imali iste probleme: "Isti problem imao sam sa susjedima koji divljaju po stanu iznad, navečer krene buka pa ja dođem do kutije s osiguračima u hodniku, u prizemlju i isključim struju u njihovom stanu."

Srbi naveli svoja rješenja

Većina Srba mu je predložilo rješenja: "Bez zezanja, tako sam ja izliječio neke studente što su svojevremeno živjeli iznad mene. Oni urlaju, skaču u 3 ujutro, puštaju neku groznu repčinu s otvorenim prozorom, itd., a ja npr. imam sastanak sljedeći dan u 9 h. Popričam s njima, oni se smire 3 dana pa opet isto. Ništa brate, ustanem u 7 da se spremim za posao i odmah odvalim metal playlistu (zgrada je takva da su samo oni iznad mene, a ja u prizemlju), dobro izudaram plafon i radijatore da čujem da su se probudili i odvrnem basčinu da sve krči i ostavim glazbu do 6-7 popodne kad sam se vratio s posla. Napraviš tako par puta, pogotovo kad skontaš da su se napili, znaš kako odmah počnu imati razumijevanja i kako ih napusti mentalitet mongolske horde. Jednom sam u nedjelju skoro cijeli dan stavio "look at my horse, my horse is amazing" na repeat."

"Nađi broj od vlasnika stana i zovi ga svaki dan u 3 ujutro, žali mu se na buku koju prave stanari ili idi i je.. mu ženu", poručio mu je drugi. Na to je jedan imao komentar: "Čini se da Ruskinje slabo daju."

Ostali su predložili koju vrstu glazbe da pusti: "Metallica je tvoj najbolji prijatelj", a još jedan muškarac je dodao: "Ukrajinska himna isto nije loša, ima i metal verzija."

"Iznajmi ili kupi zvučnike i rokaj pornjavu ili neku glasnu glazbu u istim intervalima kad im pište djeca. Neće se oni opametiti dok ne vide posljedice svog ponašanja", dodao je jedan Srbin.

Još je jedan ponudio rješenje: "Prave se ludi, a kada je već tako onda i ti budi bezobrazan. Kada krenu lupati, ti lijepo lupaj na vrata pa kada otvore ti im je.. mater na srpskom. Razumjet će 100%. Važno je da ne budeš lijen i da za svaku buku lupaš na vrata. Oni sigurno neće prestati. Ako znaš tko je gazda stana, onda se i njemu žali."

Problematična ruska djeca

Neki su primijetili da su ruska djeca neodgojena: "Ruski klinci su često takvi jer roditelji imaju druge prioritete. Dovoljno je otići u neki ruski restoran (a ima ih već kod nas), da doživite uživo ovu priču. Konobar neće stići prići vašem stolu, vi ćete biti već s druge strane ulice od ugodne atmosfere urlanja i trčanja. Ne kažem da su svi takvi, ali dosta je česta pojava."

"Primijetio sam da se djeca Rusa baš bacaju po Beogradu, neodgojeni su. Nekidan na su bazenu djeca šutirala loptu u holu i bacala igračke po podu. Mama stoji i gleda, drži jaknu i čeka da se dijete smiluje da se obuče. Zaštitar govori djeci da prestanu s loptom (na srpskom, ali jako je očigledno što priča), a majka ništa, okreće leđa", prepričao je jedan Srbin.

I drugi su vidjeli kako se i ukrajinska djeca ponašaju: "Ja sam imao priliku prije nekoliko godina na ljetovanju vidjeti Ukrajinku koja je nosila neko čudo na ramenu da tu montira telefon (kao u autu oni držači). Mrtva hladna daje djetetu mlijeko na flašicu, a ono dijete (ima 1-2 godine maksimalno) sve vrijeme ne skida pogled s telefona. Poslije toga ti je jasno, boli ih briga za njihovu djecu."