Mnogi znaju što znači imati susjede iz pakla, kada čujete sve što rade i vaš život postane nepodnošljiv. Tako je jedan Hrvat odlučio napisati svoje iskustvo na Redditu. Iako mu je teško tako živjeti, situacije koje je ispričao ljudima tjeraju suze od smijeha na lice.

"Imate li susjede koji ne znaju da ih svi čuju? Ljudi se deru i slušam ih kao da sa mnom pričaju u kuhinji. Neki dan susjed iznad mene zove curu/ženu u kupaonicu da se kupaju zajedno. Skinu se (sve se čuje, čak i normalan razgovor, a kamoli udarac u pod) i cura uzvikne: 'Ajme! Šišnuo si ga! Kako je lijep! I onda se žnjaraju u kadi. Susjed pored mene ima papigu koja se toliko dere da imam noćne more. Da ne spominjem lika koji samo puši travu ispod pa otvori širom prozore i filozofira s nekime o smislu života i jesmo li sami u svemiru. Imate li vi takve probleme? Zaboravio sam napomenuti da u zgradi pokraj živi baba. Bolesna je i ima hitlerovske epizode, dere se u 3 ujutro kako joj je komandant Ante Pavelić htio napraviti dijete, ali nije. Napravio je dijete nekoj drugoj susjedi pa je zato ona dobila bolji stan", opisao je muškarac svoju svakodnevnu muku.

Seks se seksom izbija

Neki muškarci su mu poručili da bi se i on trebao seksati: "Šišni ga i ti i žnjaraj neku još glasnije da budeš dominantniji." Na to mu je odgovorio: "Odšišnuo sam ja svoje i žnjarao u dvadesetima. Sad ga šišnem samo kad idem poslovno na put, za svaki slučaj."

"Zadnje sam čula susjede preko puta kako se cijelo ljeto praše uz otvoren prozor, ali dobro, nisu dugo mogli imati djece i bome im se posrećilo nakon toga", ispričala je jedna žena svoju situaciju.

Jedan muškarac mu je dao savjet: "Kupi travu od susjeda, našnjofaj se, pojedi nešto i spavaj."

I drugi vode istu bitku

I drugi su imali zanimljiva iskustva: "Suosjećam. Također živim u zgradi koja ima zidove od papira i sve se čuje na sve strane, od riječi do riječi. Susjedi ispod svaki dan imaju šou s djecom, deranje, plakanje - što djeca, što roditelji jer ne mogu izaći na kraj s klincima, ali ok, oni bar idu spavati u neko normalno vrijeme, ali u spavaćoj sobi mi je vrhunac jer s druge strane zida susjedi imaju dnevni boravak i sva sreća pa ne pričaju baš tiho, a ni ne idu tako rano spavati. Jedna nedavna zgoda je bila da su me usred radnog tjedna probudili u 1 ujutro, ženska priča kako njezina frendica ide u Beograd na Šabana Šaulića i to onim intenzitetom kao da je na kolodvoru i vlak baš stiže na peron. Nabijam na zid, nabijaju oni meni. Stoka bezobzirna. Nab... i vas i Beograd i Šabana Šaulića. Baš sam vidio neki dan oglas kako se iznajmljuje stan koji je isto do mene i po slikama vidim kako i taj stan ima dnevni boravak do moje spavaće, tako da, jedva čekam."

"Isti vrag imam i ja. Samo što su iznad mene neki što švercaju aute pa se svađaju po cijeli dan je li bolji bijeli BMW ili bijeli Mercedes. Ne puštaju djecu van da im se nešto ne dogodi pa djeca trče, igraju nogomet i hiperventiliraju po cijeli dan. To je konstantno trčanje, urlanje, stenjanje i rasprava o gluparijama. Nakon što sam zvao policiju i nakon što su dobili kaznu pet puta, postali su još gori. Ostali susjedi su slični, urlanje i bacanje posuđa. Cijela zgrada je 25-40 godina, nitko nije stariji pa su svi puni energije, redovito je do 1 ujutro dar-mar. Odustao sam i uložio u čepiće za uši koje nosim cijeli dan i štedim da se mogu odseliti negdje gdje nema uopće susjeda. Mrtvi očaj", napisao je jedan Splićanin.

I drugi imaju susjede koji se skroz seksaju: "Imali smo neku kliniku (18+ ali mlado nešto) koja se dva tjedna seksala svaki dan. Cijevi od radijatora nisu nikad bile loš vodič zvuka, ali to je radila eto, baš pored njih, par puta dnevno, dok moja supruga nije poludjela i zaderala se u cijev da se sve čuje kao da je kod nas u sobi. Cura se odselila kratko nakon toga. Inače, tu i tamo se čuje ili neka svađa ili neki glasniji seks. Nismo niti mi nevinašca po tom pitanju, no to jednostavno dolazi sa životom u stanu. Užas je ako ti je izolacija loša."

"Majke mi, ti si moj susjed. Imam i papigu i ludog narkomana za susjede", poručio mu je drugi.

Loša izgradnja

Ostali su komentirali kvalitetu zgrada: "Ne kužim kakve su to zgrade? Što je baš sve od knaufa danas? Pa ni neboderi iz Jugoslavije nisu takvi."

Na to mu je odgovorio: "Stara zgrada je u pitanju, nikakva novogradnja. Ni k od knaufa, samo nešto pune cigle i armirani beton. Žbuka na zidu je skoro zemlja, tj. prah koji jedino 50 slojeva bijele boje drži da se ne sruši."

"Živim u limenci i da, sve se čuje. Kad sam tek uselio, u prvih mjesec dana su mi susjedi tri puta kucali zbog glazbe dok nisam dobio osjećaj koliko glasno je prihvatljivo. Susjede iznad čujem kad se rokaju, a vjerujem da i susjedi ispod čuju kad se cura i ja rokamo. Sve je to dio života", napisao je jedan muškarac.

Javila se i jedna sretnica: "Imam sreće. U mojoj zgradi se ništa ne čuje, imaš osjećaj da živiš sam u zgradi. Dobra izolacija, valjda."