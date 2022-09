3. Poslodavac traži da pošaljete novac: Ako ste sretni što ste pronašli posao, ali vaš novi poslodavac traži da pošaljete nešto novca, nemojte to učiniti. Ponekad će prevaranti tražiti novac kao jamstvo za posao kako bi "rezervirali" vaše mjesto ili platili tečaj obuke ili certifikaciju kako bi stekli pravo na to. Nikada ne biste trebali platiti za svoj posao - istinski legitiman poslodavac to od vas nikada neće tražiti.