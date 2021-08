Malošto može se mjeriti s osjećajem kada se nakon tuša ili tople kupke umotamo u mekani i mirisni ručnik. No, ručnici često mogu postati grubi na dodir, što definitivno nije ugodno.

Ako vaši ručnici više nisu mekani kao što su bili, jedna stručnjakinja otkrila je jednostavan način kojim im možete vratiti staru slavu. Sve se svodi na to kako perete ručnike u perilici rublja, a Laura de Barra tvrdi kako većina nas to čini pogrešno, piše The Sun.

Na TikToku je objavila video u kojem je otkrila najbolji način pranja ručnika. Objasnila je da s vremenom postaju grubi zbog naslaga raznih proizvoda u vlaknima.

"Ručnici imaju supermoć upijanja pa ako u perilici nisu dovoljno isprani, vjerojatno je bubanj bio prepun ili ste koristili previše deterdženta. To dovodi do nakupljanja naslaga u vlaknima ručnika zbog čega on više ne upija kao prije i grub je na dodir", objasnila je de Barra.

Čarobni sastojci za vraćanje mekoće ručnicima

Otkrila je i kako ručnicima vratiti mekoću koju su nekoć imali, a potreban je samo jedan sastojak koji sigurno imate kod kuće.

"Kako biste im vratili mekoću, stavite ručnike na pranje u perilicu, ali bez deterdženta. Umjesto njega u pretinac stavite ocat. Ocat je nevjerojatan netoksični čistač. Sjajno čisti vlakna od nakupljenog deterdženta, eliminira neugodne mirise i čini čuda za vašu perilicu rublja općenito", dodala je Laura.

Perilicu postavite na temperaturu od 60 stupnjeva. Ako su ručnici jako grubi već neko vrijeme, onda ćete vjerojatno morati ponoviti proces, ali ne s octom, već sa sodom bikarbonom koja također pomaže ukloniti naslage u vlaknima.

Laura savjetuje i da ručnike dobro protresete dok ih sušite na zraku jer to "otvara vlakna", postaju mekši na dodir i brže se suše.