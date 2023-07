Gdje odlažete svoj vlažan ručnik kada ste upravo završili tuširanje? Prema profesionalnom inspektoru plijesni, postoji jedno mjesto na kojem ih nikada ne biste trebali ostavljati - i ne, to nije pod.

Brian Karr, suosnivač tvrtke We Inspect, otkrio je da ne biste trebali objesiti vlažne ručnike pored bilo koje gips-kartonske stijene, tzv. knaufa, u svom domu. "Gips-kartonske stijene su zapravo kao tvrdi papir, kada stavite vlažne ručnike na njih, samo tražite problem s plijesni", objasnio je on. Ne samo to, već možda čak nećete primijetiti problem na površini zidova dok nije prekasno.

Brian je rekao: "Često se javljaju mrlje ili kapanje, ali iza toga vlaga prodire u gips-kartonsku stijenu i na kraju dobivate problem s plijesni tamo."

POGLEDAJTE VIDEO: Šokantni prizori na zagrebačkoj Klinici za tumore: Procurio krov, na zidovima plijesan, na podu kante i krpe

I vrata su recept za katastrofu

Pa gdje biste trebali objesiti svoje vlažne ručnike? Brian je predložio da ih objesite preko vrha tuš kabine ili šipke dok se ne osuše.

Objesiti vlažne ručnike na vrata također može biti recept za katastrofu. "Sačekajte dok ručnik ne bude suh, i onda ih možete objesiti tamo", rekao je.

Ne sprečava li boja prodor?

Nakon što je podijelio svoje savjete za sprječavanje plijesni na Instagramu, drugi vlasnici domova su se oduševili što prije nisu na to pomislili. Jedan je rekao: "Ovo je stvarno korisno i ima puno smisla." "Nikada ovo nisam razmotrio, ali u pravu si", napisao je drugi. No, nisu svi bili uvjereni da je to nužno.

"Ipak, ne pomaže li bojanje gips-kartonske stijene? Mislim da bi boja mogla djelovati kao zaštita", komentirao je netko drugi. Drugi je rekao: "Sigurno dvije ruke boje čine zaštitnu barijeru za gips-kartonsku stijenu?"