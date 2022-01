1. Vlažne maramice: Ovo je vrlo važno i ukoliko to radite trebate odmah prestati. Čak i ako neki proizvođači vlažnih maramica naglašavaju da se mogu bacati u WC školjku, to nikada nije najbolje rješenje. One su često uzrok začepljenja jer se ne raspadaju kao toaletni papir te ih uvijek treba bacati u koš za smeće.