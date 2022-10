Poznati američki restoran poznat je po vrućim krilcima, rebarcima, sportskim projekcijama, ali ponajprije djevojkama jer bez obzira na to u kojoj se od 430 franšiza Hooters diljem svijeta nađete, njihove konobarice - ili 'Hooters djevojke' - uvijek će imati sličan isti izgled. Nakon što je napustila posao, studentica sestrinstva i influencerica Selena Silveira odlučila je ispričati sve o tome kako je zapravo raditi taj slavni posao - i što je potrebno da bi te zaposlili.

Htjela zaraditi za studij

Selena kaže da se prijavila za mjesto u Hootersu dok je tražila kako zaraditi za školovanje na sveučilištu. Tvrdi da je intervju 'zapravo bio vrlo brz - ne više od, otprilike, deset minuta'. Dok su pitanja za intervju bila 'prilično standardna' za restoran, postojao je jedan dio sastanka za koji je priznala da je bio pomalo 'čudan'.

Kad je njezin ispitivač završio s pitanjima, Selena kaže da su me 'izveli van i fotografirali me u cijelosti'. Dakle, fotografirali su cijelo tijelo. Kasnije je saznala da je to bila standardna praksa za tim Hootersa, objasnivši: "Kasnije sam saznala da je to zato da se mogu sjetiti kako izgledaš."

Smiju diskriminirati na račun izgleda

Također je objasnila da postoji još jedna ključna razlika koja razlikuje postupak intervjua s Hootersom od ostalih uloga u ugostiteljstvu. Rekla je: "Hooters ne zapošljava konobarice, oni vas zapošljavaju kao Hooters djevojku, a to je nešto poput castinga za modele. Kao i svaki drugi izbor za modele, Hootersi mogu odabrati kakve modele žele na temelju izgleda koji žele jer je to njihov posao i to je njihov brend."

Na drugom mjestu u videu, Selena je otkrila da je, čim je dobila nastup, počela ozbiljno zarađivati. Rekla je: "U prosjeku sam mogla zaraditi između 100 do 500 dolara po noći - zapravo ovisi o tome koliko je gužva."

Stroga politika imidža

Ali, kako kažu, sve ima svoju cijenu. Iako je plaća neosporno dobra, Selena je podijelila da su ona i druge 'Hooters cure' morale slijediti 'strogu politiku imidža'. Prema web stranici tvrtke, potrebno je puno više od prirodne kose i noktiju da bi se zaslužila titula 'Hooters Girl' - naime 'naporan rad, talent i ubojita osobnost'. Biti takozvana 'Hooters Girl' je 'čast koja se dodjeljuje samo najzabavnijim, ciljno usmjerenim, glamuroznim i karizmatičnim ženama'.. navode.

U odjeljku komentara svog videa, Selena je napomenula da nije radila za Hooters nekoliko godina, ali bi preporučila tu poziciju svima koji su zainteresirani - čak i ako je proces intervjua pomalo čudan.