Ako posjedujete gomilu zamrljanih plastičnih posuda, složit čete se s činjenicom da bez obzira na to koliko jako ribate, narančasta mrlja uvijek ostaje. No, postoji jedan trik koji možemo pronaći na TikToku kojim mrlje na plastici nestaju u nekoliko sekundi i to bez puno muke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pokaži mi životni trik koji si slučajno vidjela jednog dana, a koji je sada svakodnevna praksa u tvom životu", rekla je Anyi, korisnica društvene mreže TikTok.

Naime, Anyi je u videu na TikToku pokazala posudu iz koje je upravo jela, a koja je bila prekrivena masnoćom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatvoriti posudu i protresti

Prvi potez, nakon što je pokazala koliko je njezina posuda puna masnoće, je taj da je ispunila svoju posudu toplom vodom, nakon čega je stavila mali komad kuhinjskog papira.

Onda je stavila četiri žlice deterdženta za suđe, zatvorila plastičnu posudu te ju tresla nekoliko sekundi dok se ista nije zapjenila i naprosto isprala zadnje tragove sapunice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: thinkstock Foto: thinkstock

"Brzo pranje i ispiranje, i gotovo je - nema narančastih mrlja", rekla je Anyi u svom videu te naglasila kako je to sve što je potrebno kako bi naša najdraža plastika postala čista.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostali korisnici društvene mreže ostali su šokirani njezinom jednostavnom tehnikom pa su isto i komentirali. "Želite mi reći da nije potrebno 45 minuta ostaviti posudu da stoji u toploj vodi?", "Ovo je čarolija..", samo su neki od komentara.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Čišćenje i pranje bez kemikalija: Iako zvuči teško, izvedivo je