Na Facebook stranici Nostalgija objavili su fotografiju stereotipnog stana iz '70-ih i '80-ih godina uz opis "Ovako su izgledali stanovi u Jugoslaviji osamdesetih". Osim vrišteće smeđeg interijera, svima upada u oči jedna stvar.

"Tom stanu ne fali ništa. Vidite koliko ljubavi ima, djeca sjede roditeljima u krilu, to je bilo najvažnije Ne kao sad kad svatko sjedi za sebe i samo u mobitel gleda. Nema nitko vremena za pričanje. To je tužno i žalosno", "Ja sam najprije uočila da roditelji drže djecu u krilu. Bilo je to vrijeme ljubavi u obitelji. Sad svako u svoj telefon gleda", " Stan nije bitan na ovoj slici. Meni super!!! Ja sam imala prelijepo djetinjstvo u takvom kućanstvu!!! Moji roditelji, sestra, ja, crtići u 19:15, silni gosti, sijela!!! Meni ništa nije falilo, a topline doma bilo napretek!!!", "I što im je falilo? To se zvao dom, u kome smo bili sretni...."

"E to su bila vremena sedamdeset i neke, kada su stare susjede dolazile kod moje bake da bi uvečer gledale dnevnik i neku seriju na takvom crnobijelom televizoru. Bila su to neka posebna vremena.", " Ostavite na stranu , kako su izgledali stanovi . Pogledajte kako su izgledale obitelji, znalo se tko je tko u obitelji. A ovo danas sačuvaj Bože ". "Prelijepa slika, ispočetka mi čudno nešto, djeca sjede bez mobitela u rukama, a bogami i roditelji. I onda klik. ...pa da, to su stara dobra vremena, stvarno super obitelj na okupu "; "Bilo je to lijepo vrijeme a što fali tim stanovima? U njima je bilo puno ljubavi i topline. Susjed je uvijek bio dobrodošao na druženja. A tko se danas druži? Samo trka za novcem i tipkanje po mobitelu "

'Tada su bar imali stanove'

Ipak, bilo je i onih koji su istaknuli ružnu stranu tih vremena. "Ima li koja slika gdje se čeka u redovima za kavu , ulje , prašak za pranje rublja ? "

No, i njima su brzo odgovorili: "Ovi stanovi koji se izdaju po Novom Sadu za 500 eura i dalje izgledaju tako ?", "Pa možda ne izgledaju moderno , samo u tom vremenu su bar imali stanove...od firme ili grada. A danas? Ili kupi ako ti roditelji mogu platiti ili u najam", zaključuju.