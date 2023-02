TKO BI IKAD POMISLIO... / Od stavljanja deterdženta do zatvaranja vrata: Pet čestih pogrešaka koje vam mogu uništiti perilicu, ali i posuđe

Mnogi će se složiti da perilica posuđa doslovno može spasiti dan nakon velikog obiteljskog ručka i da je to jedna od najboljih investicija. No, nepravilnim korištenjem riskirate uništavanje posuđa, ali i same perilice suđa. Korisne savjete kako održati perilicu što funkcionalnijom imaju stručnjaci za perilice, a jedan od njih je i Ashley Iredale iz australske neprofitne organizacije za zaštitu potrošača CHOICE.