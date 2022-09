MIRNA OAZA / Iznajmljuje se kuća u kojoj je Elizabeta II. provodila Božić: Noćenje je 1000 eura, ali evo - razgledati možete besplatno

Do smrti najdugovječnije kraljice na britanskom prijestolju, njena se kuća na imanju Sandringhamu u Norfolku oglašavala se na Airbnbu po cijeni od dvije do tri tisuće kuna (cca 270 do 400 eura) za noć. U trenutku njene smrti, svi su termini u 2022. godini bili su bukirani, no još ostalo je još nekoliko slobodnih termina u 2023. godini. Nakon što je kraljica preminula, kuća se iznajmljuje po cijeni od 7.500 kuna ili skoro 1000 eura za noć. Ipak, trenutno su rezervacije potpuno zatvorene.