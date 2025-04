Stručnjaci savjetuju: Jednostavno uklonite neugodne mirise iz perilice rublja

Perilica rublja trebala bi biti sinonim za čistoću, no ponekad se dogodi upravo suprotno – iz nje se može širiti neugodan miris koji podsjeća na vlažan podrum ili ustajalu vodu. Uređaj čija funkcija je uklanjanje prljavštine i mrlja, može postati izvor neugodnih mirisa.

Srećom, ovaj problem nije nerješiv. Uz redovito i pravilno čišćenje te nekoliko jednostavnih preventivnih mjera, vaša perilica ponovno može mirisati svježe, piše Cnet.

Razlozi zašto se iz perilice šire neugodni mirisi

Nekoliko je glavnih krivaca za pojavu neugodnih mirisa u perilici. Najčešće se radi o kombinaciji vlage koja ostaje nakon pranja i ostataka deterdženta, omekšivača, prljavštine s odjeće, masnoća s tijela te dlačica. Sve se to nakuplja unutar bubnja, u ladicama za deterdžent, filterima te, posebno kod perilica s prednjim punjenjem, u naborima gumene brtve oko vrata. Ova mješavina, u kombinaciji s vlažnim i često toplim okruženjem, postaje idealno tlo za razvoj bakterija, plijesni i gljivica, koje su glavni uzročnici neugodnih mirisa. Problem može pogoršati i korištenje pogrešne vrste ili prevelike količine deterdženta, kao i problemi s odvodom ili začepljen filter.

Foto: Shutterstock

Kako ukloniti neugodan miris perilice rublja?

Ne morate odmah posezati za jakim kemikalijama. Postoje učinkovita i cjenovno pristupačna rješenja koja već imate kod kuće.

Ocat i soda bikarbona

Ova kombinacija je najpoznatija za čišćenje i odlično djeluje protiv neugodnih mirisa i naslaga u perilici. Bijeli ocat djeluje kao blago dezinfekcijsko sredstvo, otapa mineralne naslage (kamenac) i ostatke deterdženta, dok soda bikarbona djeluje kao blagi abraziv i neutralizira mirise.

U prazan bubanj perilice ulijte dvije do četiri šalice (oko 0.5 do 1 litre) bijelog octa. Možete ga uliti i u ladicu za deterdžent. Odaberite najduži ciklus pranja s najvišom temperaturom vode koju vaša perilica podržava i pokrenite ga. Pustite da perilica napuni vodu i kratko radi, a zatim je pauzirajte (ako je moguće) na otprilike sat vremena kako bi ocat imao vremena djelovati. Nakon toga, pustite da ciklus završi.

Nakon ciklusa s octom, u bubanj dodajte pola šalice (oko 100 g) sode bikarbone. Možete dodati i 10-ak kapi eteričnog ulja čajevca ili lavande radi dodatnog antibakterijskog učinka i ugodnijeg mirisa. Ponovno pokrenite isti vrući i dugi ciklus pranja. Soda će pomoći ukloniti zaostale naslage i mirise. Važno je da ne miješate ocat i sodu bikarbonu istovremeno u velikim količinama jer se međusobno neutraliziraju, smanjujući učinkovitost. Najbolje ih je koristiti u odvojenim ciklusima.

Foto: Shutterstock

Hidrogen peroksid

Osim octa i sode, možete isprobati i čišćenje s dvije šalice hidrogenovog peroksida (3 posto) ulivenog izravno u bubanj, također na vrućem ciklusu. Neki izvori preporučuju i kombinaciju boraksa i sode za pranje za dubinsko čišćenje, posebno kod tvrdokornijih naslaga.

Izbjeljivač

Izbjeljivač na bazi klora vrlo je učinkovit u uništavanju plijesni i bakterija. Međutim, koristite ga s oprezom. Nikada nemojte miješati izbjeljivač s octom ili bilo kojim drugim sredstvom za čišćenje jer to stvara opasne plinove.

Provjerite upute proizvođača vaše perilice dopuštaju li korištenje izbjeljivača. Ako da, ulijte preporučenu količinu (obično oko 1/2 do jedne šalice za perilice s prednjim punjenjem, do četiri šalice za one s gornjim punjenjem) u odgovarajući pretinac ili izravno u bubanj (prema uputama) i pokrenite vrući ciklus. Nakon završetka, preporučljivo je pokrenuti još jedan ciklus ispiranja samo s vodom kako biste uklonili sve tragove izbjeljivača.

Specijalizirana sredstva za čišćenje

Na tržištu postoji niz proizvoda dizajniranih specifično za čišćenje perilica rublja, često u obliku tableta ili praha. Oni sadrže enzime i druge tvari koje razgrađuju ostatke deterdženta, masnoće i ubijaju bakterije. Jednostavno slijedite upute na pakiranju, što obično uključuje stavljanje tablete u prazan bubanj i pokretanje ciklusa za čišćenje perilice ili standardnog vrućeg ciklusa.

