Kad koristite termofor prestanite raditi ovu pogrešku: 'Možete se ozlijediti'

S dolaskom hladnijih dana, termofor za mnoge postaje vjerni saveznik u borbi protiv zimske hladnoće. Pristupačan je način za utopliti se bez potrebe za pojačavanjem grijanja, što može predstavljati značajnu uštedu.

Međutim, kako upozorava britanski Express, mnogi zanemaruju skrivene opasnosti koje dolaze s nepravilnim korištenjem ili starim termoforom, a koje mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Kada je vrijeme za novi termofor?

Iako se na prvi pogled može činiti ispravnim, termofor ima ograničen vijek trajanja. Stručnjaci s portala Money Saving Expert ističu važnost redovite zamjene.

"Opća preporuka je da se termofor iz sigurnosnih razloga zamijeni svake dvije do tri godine", navode.

S vremenom, guma ili plastika od koje je napravljen može postati krhka i popucati, čak i ako oštećenja nisu vidljiva golim okom. Korištenje starog termofora značajno povećava rizik od izlijevanja vruće vode i zadobivanja teških opeklina.

Kako pravilno koristiti termofor?

Kako biste izbjegli nezgode, važno je slijediti nekoliko jednostavnih, ali ključnih pravila prilikom svakog punjenja i korištenja termofora.

1. Koristite vruću, ali ne i kipuću vodu

Kipuća voda može oštetiti materijal termofora, smanjiti njegovu elastičnost i skratiti mu vijek trajanja. Umjesto toga, koristite vodu koja je vruća na dodir, ali nije proključala.

Foto: Pixabay

2. Ne punite ga do vrha

Preporučuje se napuniti termofor do najviše dvije trećine njegovog kapaciteta. Prekomjerno punjenje stvara pritisak i povećava rizik od pucanja.

3. Istisnite višak zraka

Prije nego što zatvorite čep, pažljivo nagnite termofor i lagano ga pritisnite kako biste istisnuli sav preostali zrak. Zrak koji ostane u boci može se pod utjecajem topline proširiti, stvarajući pritisak koji može uzrokovati pucanje.

4. Dobro zategnite čep

Čep zategnite rukom dok ne osjetite da je čvrsto na mjestu. Nemojte koristiti alate jer biste mogli oštetiti navoj. Nakon zatvaranja, okrenite termofor naopako i provjerite curi li igdje voda.

Što nakon korištenja?

Pravilno skladištenje jednako je važno kao i pravilno korištenje. Nakon svake upotrebe, u potpunosti ispraznite termofor. Ostavite ga da se osuši na zraku s uklonjenim čepom, po mogućnosti obješenog naopako na suhom i tamnom mjestu.

Slijedeći ove jednostavne savjete, osigurat ćete da vam vaš termofor pruža samo ugodu i toplinu, bez ikakvog rizika od opasnih nezgoda.

