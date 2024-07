Iako cijene apartmana sve više rastu pa si mnogi Hrvati ne mogu priuštiti ljetovati na Jadranu, neki ipak uspiju otići pa se i ugodno iznenade.

Dok mnogi ne pišu u superlativima o hrvatskim iznajmljivačima, jedna žena koja iznajmljuje apartman na moru objavila je na TikToku kako se ona brine o smještaju prije nego dođu gosti.

Goste iznenadi posebnom gestom

Tako je objavila video na TikToku koji je u kratkom roku skupio više od 110 tisuća lajkova i preko milijun pregleda, a u kojemu pokazuje i objašnjava kako ona gostima priprema hranu i piće prije dolaska.

"Zamisli, od svih apartmana gost odabere doći baš kod tebe i prvo što mora napraviti je otići u trgovinu. Meni je to totalno glupo i baš zato se potrudim ljudima otići u trgovinu prije nego što stignu gosti, pogotovo ako dolaze na duže vrijeme. Apartmani su skupi i najmanje što možemo učiniti je - dati im nešto što oni ne očekuju, kao na primjer malo hrane i pića. Meni nema ništa draže nego kad me pitaju plaća li se to dodatno. Ja kažem 'ne', i još dodam da za vrijeme boravka na plaži kraj kuće mogu besplatno koristiti pedaline, kajake i supove koliko god žele, i onda ono njihovo oduševljenje na licima. Meni je već to dovoljno da znam da se sav trud isplati. Ne samo to, takav gost će ti uvijek ostaviti pozitivnu recenziju na Bookingu, a i rado će uzeti sadržaj koji se plaća", komentirala je.

"Bravo! To rade prave gazde!", "Tako se to radi. Bravo gospođo", "Predivna gesta", "Kako je to divno. Ja prvo što želim je voda. Jako lijepo od vas", glasili su mnogi komentari.

Jedna žena je dodala: "Eh, ovo još nisam doživjela." I drugi su se složili: "Da su svi kao ti! Bravo!"

