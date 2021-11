Savjeti za čišćenje gospođe Hinch postali su toliko popularni da ih dijele njeni obožavatelji. Osim toga, oni sami su počeli dijeliti svoje trikove, piše The Sun.

Naime, gospođa Hinch je omiljena britanska influencerica koja dijeli savjete za čišćenje na jednoj Facebook grupi koja ima skoro 700.000 članova.

Pratiteljica Paula Champion postavila je pitanje u grupi: "Može li mi itko preporučiti kako ukloniti miris dima cigareta iz doma?". Ona je, naime, kupila kuću u kojoj se pušilo 30 godina i smrad je zaista grozan.

Obožavatelji gospođe Hinch obasuli su je trikovima za uklanjanje nepoželjnog smrada.

'Šećerni sapun je odličan'

"Vrlo ste hrabri jer ste kupili dom pušača, to nije za one slabog srca! Ako imate drvene podne daske koje su najvjerojatnije pune katrana, najbolje bi bilo da ih uklonite te da zidove ogolite do žbuke, a onda sve površine, zidove i strop dobro operete najmanje pet puta", savjetovala joj je Claire Weaver.

"Šećerni sapun odličan je za čišćenje svih površina, a prije toga sklonite tepihe", nadovezala se jedna pratiteljica. Druga je, pak, predložila Pauli da kupi boju koja blokira mirise.

"Ako je smrad ušao u tepihe ili tkanine u stanu, najbolje ih je baciti i kupiti nove", glasio je još jedan od savjeta.

"Narežite luk na pola, pa ga ostavite u svakoj prostoriji da upija mirise", napisala je Rachael Marvin.