Burne reakcije na cijene čišćenja, čuvanja djece i kućnih ljubimaca: 'Kao u Americi'

Sve više Hrvata traži stručne osobe za pomoć u kućanstvu, bilo za čuvanje djece, psa ili usluge čišćenja. Cijena čuvanja djece po satu je od 5,80 eura do 8,60 eura, a čišćenje ćete platiti od 6,80 eura do 11,50 eura po satu, dok se čuvanje psa naplaćuje od 20,70 eura po danu do 32,40 eura po danu, naveli smo u članku "Ovo su cijene sata dadilja, čistačica ili osoba za čuvanje ljubimaca u Hrvatskoj".

Na Facebook stranici RTL-ovog portala Net.hr pitali smo vas "Što kažete?" na te cijene.

Neki od čitatelja pogrešno su razumjeli kako se plaća čuvanje psa, pa su komentirali da je to skuplje od čuvanja djece, većina njih opomenula je da su te cijene usluga "skoro kao u Americi", a neki su, pak, istaknuli da su cijene više od onih koje smo naveli na početku ovog teksta.

"Ne mogu razumjeti da se više plaća za čuvanje psa nego za dijete! Dijete moraš paziti svaku sekundu, a psa izvedeš u šetnju, daš mu jesti i vode", napisala je jedna čitateljica, a druga joj je pojasnila o čemu se zapravo radi: "Čuvanje pasa se plaća po danu, a ne po satu, krivo ste vidjeli!".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Cijene su i veće od ovoga", primijetila je treća čitateljica te su se neki složili s njom. "Čistačice ispod 20 eura po satu nisam našla", "To sam baš htjela napisati, nitko više ne čisti za taj novac", komentirali su.

'Skuplje je čišćenje nego čuvanje djeteta'

"Cijene su puno veće, pogotovo u Osijeku!", otkrila je čitateljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Preskupo je", istaknula je druga.

Foto: Shutterstock

"Skoro kao u Americi", složila se treća.

"Pa, ako je kome skupo neka čuva, čisti, sređuje, pazi šeta, hrani sam svog ljubimca. Zbog toga ga je valjda i nabavio, ili, pak, samo da se može pohvaliti ljubimcem?", opomenuo je jedan čitatelj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Skuplje se plaća čišćenje nego čuvanje djeteta", primijetila je čitateljica.

"Najjeftinije, ali i najodgovornije čuvanje djeteta", složila se druga.

"Pa ne čisti se svaki dan po osam sati. Dobra čistačica odradi posao u dva sata. Čuvanje djece je minimalno osam sati dnevno svaki dan dok je netko na poslu. Mislim da je 65 eura dnevno za čuvanje djece i više nego dovoljno plaćeno i za odgovornost. To je preko 1500 eura na mjesec", istaknula je jedna od čitateljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Šest zaštićenih stabala kestena posjećeno zbog kanalizacijske trase. Građani bjesni