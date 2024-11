Zgodan trik za čišćenje teško dostupnih dijelova kupaonice: 'Ne bacajte ovaj predmet'

Postoji mnogo jeftinih i jednostavnih trikova za čišćenje, a među njima je i upotreba nezaobilaznog kućanskog predmeta koji će vam pomoći da očistite teže dostupne kutke kupaonice.

Ta prostorija može biti leglo bakterija i prljavštine. Mrlje od vode na kupaonskim slavinama mogu biti jako iritantne kao i zamrljana kupaonska ogledala, te kamenac na tuš kabinama.

Savršen način za čišćenje teško dostupnih kutova i pukotina u kupaonici je stara četkica za zube. "Nemojte bacati staru četkicu za zube. Ona može biti jako koristan alat. Isperite je u kipućoj vodi kako biste se riješili svih klica i upotrijebite je da očistite sve kuteve u kupaonici koje je teško dosegnuti drugim načinima čišćenja. Posebno je zgodna za čišćenje kupaonice, za teško dostupna područja oko slavina ili odvoda'', piše Loran White za Yours.

Naime, jedno je istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji ranije ove godine, pokazalo da Britanci troše više od dvije godine života na čišćenje doma. U istraživanju, u kojem je sudjelovalo više od 2000 osoba, pokazalo je da će oni 54 minute na tjedan posvetiti pranju rublja, 25 minuta brisanju podova, 35 minuta usisavanju i 45 minuta pranju posuđa.

No zadaci kojih se najviše groze su čišćenje zahoda i prozora, te brisanje prašine, a njih 19 % mrzi prati podove. Sve to čini šest sati i 16 minuta potrošenih na čišćenje doma svaki tjedan, što je više od 13 punih dana u godini. Tijekom prosječnog životnog vijeka odrasle osobe to je ukupno 20.530 sati ili čak 855 punih dana potrošenih na ribanje, brisanje, usisavanje i brisanje prašine.

"Ako ćete potrošiti toliko vremena na čišćenje, možete to učiniti kako treba. No kada vidite koliko ljudi tijekom života potroše vremena na čišćenje tih 28 mjeseci posvećenih ribanju i pranju užasno je puno. Ipak većina ljudi je vjerojatno sretnija u čistom domu, pa su im potrebni alati koji daju besprijekorne rezultate i štede vrijeme'', rekao je glasnogovornik Flasha, koji je naručio studiju kako bi lansirao novi proizvod, piše Mirror.

