Sukobi oko odlaganja otpada već su počeli, a jedan reditovac objavio je fotografiju koja je prilično podijelila korisnike.

"Smeće stavljaj u svoj kontejner, a ne u kontejnere Kikićeve 1,3,5. Sram te bilo. Kamera te snimimila, a ja sam te vidijela.", poruka je ostavljena na vreći smeća, po svemu sudeći bačenoj u tuđi kontejner.

Kontrolu otpada izjednačavaju sa zloglasnim Stasijem

Kao i obično na društvenim mrežama, mnogi su prvo "skočili" na pravopis ceduljice. " Eto, kada te polupismena osoba mora preodgajati i govoriti kako i gdje se baca smeće, onda znaš koliko si nisko pao u životu"., komentira jedan korisnik.

Iako nitko otvoreno ne opravdava bacanje otpada u tuđe kontejnere, brojni tvrde da je ovo tek uvod, kako je to simbol dikature i povlače paralele sa zloglasnom tajnom službom bivšeg DDR-a, a kako ideja da svatko baca u svoje spremnike vodi do bacanja smeća po cesti, "Dvije godine na vlasti, a već imamo Stasi u Zg, najs.", komentira jedan.

"Je 'l samo meni abnormalno da su ljudi ovoliko otišli u kur..? Pa mi se svađamo gdje će se bacati smeće. Kroz nekoliko mjeseci biti ćemo gori od Napulja; čekaj da krenu zaključavanja kontejnera i što ja znam što će sve bagra smisliti pa kad se krene smeće bacati po ulicama, a Čistoću boli ona stvar, nije njihov posao. I kad misliš da ne možeš niže, mi dokažemo da možemo", neki su od komentara. "Ovo je tek početak, dobro dok ne padnu šake i palice", ističe jedan.

'Boli ih briga sve osim vlastite komocije'

Ipak, brojniji su oni koji se pitaju zašto bi uopće netko bacao otpad u tuđi kontejner. " Meni je žena donijela hrpu smeća iz Hermanove (NZ) u Svetu Klaru. Samo je glupača ostavila hrpu računa unutra s točnom adresom. Još je ispalo da se radi o pekarskom obrtu. Poslala prijavu Čistoći ali boli ih brika. Nije ni bacila u kantu, istovarila nasred ulice kod moje kuće, a reciklažno je kilometar dalje...", komentira reditovac,

" U čemu je problem da se ljudi konačno nauče prestati ponašati kao bahate svinje koje boli ku*ac za ikoga i išta osim njihove lijene guzice i komocije? Zar je toliko je*eno teško poštovati nekoliko pravila koja bi svima donijela manje smrdljiv, prljav i ljepši grad? Koji K?? Uopće mi nije nimalo okej ovo zapinjanje u jackass mindsetu 'boli me briga ja imam pravo bacati svoje smeće svugdje okolo, a svi ostali nek šute i trpe moja sranja jer sam ja cool i boli me za sve'. To je samo to. Kupiti je*enu vrećicu, sortirati otpad i bacati ga u određeno vrijeme ne zahtijeva ni previše vremena ni inteligencije.", ogorčen je drugi, dok je jedan bio krajnje sažet: " " Pa u redu. Koji ku*ac moraš imati (ili ne imati) u glavi da bacaš smeće u tuđe kontejnere.