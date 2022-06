ArhiBau.hr 2022. na jednom mjestu, ponovno će umrežiti predstavnike europske arhitekture i graditeljskog sektora. Osim mogućnosti za poslovne susrete, posjetitelji će imati prilike saznati sve o trendovima u graditeljstvu, upoznati hrvatske i strane proizvođače, njihove proizvode i usluge i zelene tehnologije u graditeljstvu, koje postaju okosnica buduće zelene i digitalne tranzicije.

Krovna tema oporavka i otpornosti postavlja izazove pred graditeljski sektor i arhitektonsku struku, koji su pozvani zajednički dati odgovor na kompleksno pitanje osiguranja ubrzanog gospodarskog oporavka te zelene tranzicije radi održivijeg razvoja i veće otpornosti društva na buduće krize.

Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreba ističe: “Pripreme za drugo izdanje ArhiBau.hr su u punom zamahu. I ove godine, okupit ćemo brojne dionike iz Hrvatske i inozemstva, a stručna javnost graditeljskog sektora ponovno će dobiti priliku razmijeniti iskustva i razgovarati o važnim temama. Sudeći po interesu izlagača, očekuje nas vrlo zanimljiv sajamski program, koji će, sigurni smo, privući veliki broj posjetitelja.”

Četverodnevni program sajma i konferencije bavi se temama koje će u ovom trenutku, ali i kroz buduće višegodišnje razdoblje zaokupljati pažnju široke javnosti - od inženjera do izvođača radova, od financijera do upravitelja i osiguravatelja, od laika do profesionalaca, od realnog sektora i civilnog društva do institucionalnog sektora i javne uprave. Generalni sponzor je tvrtka Wienerberger d.o.o. iz Karlovca koja je najavila svoj nastup kroz sajamsko izlaganje i konferenciju, na kojima će prezentirati najnovije proizvode njihove grupe. Prijave za izlagače na sajmu su u tijeku – zainteresirani izlagači se mogu prijaviti putem web stranice www.ArhiBau.hr.

Uz stručnu konferenciju, ove godine organizirana je i znanstvena konferencija - potvrđeni članovi znanstvenog odbora su: dr.sc. Luca Maria Francesco Fabris iz Politehnike Milano, dr.techn. Peter Ferschin - izvanredni profesor s Tehničkog sveučilišta u Beču, dr.sc. Maurice Harteveld s Tehničkog sveučilišta u Delftu, dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu dr.sc. Vladimir Lojanica, dr.sc. Svetislav G. Popović s Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, dr.sc. Josipa Mijoč s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dr.sc. Josip Atalić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, izvanredni profesor Tehničkog veleučilišta Zagreb i predsjednik ICOMOS-a dr.sc. Dražen Arbutina, izvanredna profesorica s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, dok programsku sekciju za urbanizam vodi Bojan Linardić - ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj“.

Pokrovitelji ArhiBau.hr 2022 su: zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, Austrijsko veleposlanstvo – trgovinski odjel u Zagrebu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma i sporta RH, Ministarstvo kulture i medija RH, Ministarstvo pravosuđa RH, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH, Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, Hrvatska gospodarska komora, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Građevinski fakultet u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva i HAZU.

Partneri Arhibau.hr 2022 su: Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Klaster nZEB, HUP, IFMA Croatia, HUPFAS, Europan, Udruga gradova i brojni drugi.