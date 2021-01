DOLAZE VAŽNE PROMJENE VEZANE ZA AUTOMOBILSKE GUME U EU: Evo što se sve mijenja od svibnja

Nova oznaka za gume osmišljena je kao pomoć potrošačima pri izboru guma s učinkovitijom potrošnjom goriva pružajući im ujedno informacije o putu kočenja

U svibnju će biti predstavljena nova EU oznaka za gume kako bi potrošači dobili sveobuhvatnije informacije o značajkama odabrane gume, piše Poslovni.hr.

U novoj oznaci restrukturirani su razredi otpora kotrljanja i performansi kočenja u mokrim uvjetima, a proizvodnja buke odsad će biti označena brojem decibela i slovima A, B ili C. Korisnici će moći pristupiti dodatnim informacijama o odabranoj gumi u EU bazi podataka, i to skeniranjem QR koda na oznaci.

Dodatna nova značajka odnosi se na dva piktograma koji označuju radi li se o automobilskoj gumi s prianjanjem na snijegu u skladu s EU-ovim standardima tipnog odobrenja poznatim i kao “test pahuljica” i/ili gumi bez šiljaka koja pruža prianjanje na ledu u skladu s novim ISO standardom, piše Poslovni. Informacije s EU oznaka za gume od svibnja 2021. moraju biti dostupne i za gume za teška komercijalna vozila (razred C3).

Razredi od A do C na novoj će oznaci ostati nepromijenjeni. No, gume C1 i C2, i za automobile i za kombi vozila, koje su po otporu kotrljanja i prianjanju na mokrom prethodno pripadale razredu E odsad će pripadati razredu D, koji je dotad bio prazan, a gume koje su dosad bile u razredima F i G pripadat će razredu E. Oznake će tako postati jasnije i jednostavnije za tumačenje.

Potrošači će moći preuzeti dodatne informacije o svakoj gumi skeniranjem QR koda koji se nalazi u gornjem desnom kutu oznake gume. Kod nudi poveznicu na EPREL (Europska baza podataka o označivanju energetske učinkovitosti) bazu podataka na kojoj možete pronaći podatke o proizvodu, sve vrijednosti oznake za pojedinu gumu te početak i završetak proizvodnje modela. Informacije o proizvodu u EPREL bazu podataka unose proizvođači guma, a kao i dosad obavljaju i dodjelu odgovarajućeg razreda oznake.

Nova EU oznaka za gume osmišljena je kao pomoć potrošačima pri izboru guma s učinkovitijom potrošnjom goriva pružajući im ujedno informacije o putu kočenja. Naime, odabir guma s nižim otporom kotrljanja može dovesti do znatnih ušteda u smislu troškova goriva, kao i manjih emisija. Jasne informacije o prianjanju na mokrome omogućit će veću sigurnost u prometu, a informacije o buci pri prolasku osmišljene su kao pomoć u smanjenju zagađenja bukom koje proizvodi cestovni promet, piše Poslovni.