3. Djed Mraz: Ded Moroz personifikacija je zime u ruskoj mitologiji koji dariva djeci za Novu godinu. Originalno, slično kao i u Hrvatskoj, male Ruse je darivao sv. Nikola (možda i nešto bogatije, s obzirom na to da je sv. Nikola bio i zaštitnik ruskog carstva), a mitološki relikt predkršćanskih vremena obitavao je u bajkama, a zimi fušario i kao učinkovit pedagoški alat, s obzirom na to da je bio darežljiv prema dobroj djeci, a prilično opak prema zločestima. Nakon Oktobarske revolucije, Djed Mraz stupa u prvi plan iako dosta polako, obzirom na to da su boljševici prilično mrsko gledali na kršćansku tradiciju, a još mrskije na pogansku. Iako ga se danas prikazuje jednako kao zapadnjačkog Djedicu, originalno je imao bijeli kaput bogato ukrašen srebrnim detaljima. No dok je možda moderan imidž Djedice potisnuo look ruskog Djeda Mraza, čini se da je Ded Moroz zaslužan za predodžbu penjanja kroz dimnjak.