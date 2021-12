Clementine martini Sastojci: sok od 6 klementina, plus 2 za posluživanje 100 ml votke 100 ml Cointreaua (liker od naranče) 1 boca prošeka ili šampanjca dobro ohlađena Priprava: Stavite čaše za martini u zamrzivač. Pomiješajte sok od klementine, votku i likera od naranče u vrču, a zatim ohladite jedan sat (ili do jedan dan). Tanko narežite dvije klementine koje ćete koristiti kao ukras. Prilikom posluživanja stavite krišku klementine u svaku ledenu čašu. Gotovo do pola napunite je ohlađenom mješavinom iz vrča, a zatim ostatak čaše napunite prošekom ili šampanjcem.