Jedna žena za koju se pretpostavlja da je iz Velike Britanije obratila se za pomoć, odnosno savjet kolumnistici Mirrora Coleen Nolan. Izrazila je sumnju u svog novog ljubavnika nakon što je upoznala njegovu bivšu djevojku dok je boravila s njegovim roditeljima. Ispričala je kako ju je novi partner na početku veze prevario s bivšom djevojkom.

"U novoj sam vezi s dečkom kojeg sam upoznala na fakultetu. Potpuno smo ludi jedno na drugim. Nismo mogli podnijeti da budemo razdvojeni tijekom praznika, pa me pozvao da ostanem u njegovoj kući preko Božića s njegovom obitelji, a plan je da ćemo na Novu godinu otići k mojoj obitelji. Bila sam kod njega nekoliko dana i sve je bilo dobro. Njegovi roditelji i njegova sestra su ugodni ljudi i vrlo gostoljubivi, a onda smo izašli s njegovim prijateljima na piće", napisala je.

"Ljuti me što je bila gruba prema meni'

"Tamo je bila i njegova bivša, zadivljujuća plavuša. Bila je vrlo hladna prema meni cijelu večer. Također se pokazalo da je još uvijek izlazio s njom kad smo se upoznali, iako je tvrdio da je završio vezu prije nego što smo se zapravo počeli viđati. Ljuti me što je bila tako gruba prema meni, ali i zabrinuta zašto bi moj dečko to prešutio ili me barem ne bi upozorio da će njegova bivša biti tamo."

S bivšom je hodao nekoliko godina

Rekla je da šokirana što joj ništa nije rekao. Ispalo je da je odnos s njegovom bivšom bio ozbiljan jer su hodali nekoliko godina. Coleen joj je odgovorila:

"Pretpostavljam da je pitanje govori li ti cijelu istinu – ili je došlo do preklapanja, pa je još bio s njom kad je počeo izlaziti s tobom? Možda vas je upoznao i shvatio da mora prekinuti svoju vezu, ali umjesto da bude iskren u vezi s tim, mislio je da može sve riješiti i da to nikada nećete morati znati. Možda se zabrinuo da ćeš odustati ako ti kaže za ovu drugu djevojku u svom životu. Skrivanje stvari od vas nije sjajan način za početak veze, ali mislim da biste mu trebali dati još jednu priliku", napisala joj je Coleen.

Zlata vrijedan savjet

"Jasno mu dajte do znanja da će iskrenost u budućnosti u vašoj vezi biti presudna ako želi da mu vjerujete. Njegova bivša je vjerojatno bila gruba prema vama jer se još uvijek osjeća povrijeđenom i ljutom što ju je napustio, ali pretpostavljam da je nećete morati ponovno vidjeti i da ćete se uskoro vratiti na sveučilište", zaključila je Coleen.