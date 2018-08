DAVOR: Zašto voliš neparne kombinacije? MARINA ODGOVARA: Bolje funkcioniram sama nego u paru

Marina otkriva detalje o svom istraživanju

Davor: Pozdrav, Marina. Upravo sam otkrio tvoj rad na Net.hr-u (doslovno prije pola sata) i kad sam pročitao nekoliko pitanja čitatelja i tvojih odgovora u kojima otkrivaš da si probala MFM, FFM, te da si i ljubiteljica cuckolda, jako me zainteresiralo. I meni se prije tridesete godine života probudila velika seksualna znatiželja te sam krenuo na sličan put istraživanja.

U tom istraživanju (i isprobavanju) raznih seksualnih kombinacija, najviše cuckolda i MMF-a, pokušao sam, s psihološke strane, i uz pomoć i jednog frenda psihijatra stručnijeg za takve stvari, te kroz razgovore s tim ženama, muškarcima i parovima, doći do uzroka takvih žudnji i potreba. Nekako me oduvijek zanimalo i “zašto”, a ne samo “kako”.

Interesira me jesi li ti pokušala toj temi pristupiti s te strane? I ako jesi, što si zaključila? Zašto ljudi vole, a zašto i ti voliš, kako si napisala, neparne brojeve i razne kombinacije? I dalje ću nastaviti istraživati i pratiti tvoj rad. Jako mi je interesantan, a samim time si i ti jako interesantna žena. Nadam se tvojem odgovoru. Pozdrav od Davora.

Pozdrav Davore i hvala na zanimljivom upitu i perspektivi gledanja na seksualne preferencije, a hvala i na prelijepim komplimentima. Naravno da se svakodnevno pitam zašto nas u seksu uzbuđuje baš to što nas uzbuđuje. I naravno da me silno zanima gdje je okidač tome i zašto. S obzirom na to da sam frojdovka, smatram da se naši karakter i ličnost, a time i naša sekualnost formiraju između 4. i 12. godine života i mnoge stvari koje se tada dogode, formiraju nas, na neki način, do kraja života, ako se izuzme fizionomija našeg spolnog organa, ali to je već neka druga tema.

Odgovor na to zašto volim masturbaciju, threesome i sve neparne stvari u seksualnosti je zato što spadam u pojedince koji bolje funkcioniraju sami nego u paru. Uzrok leži u situacijama koje sam doživjela u djetinjstvu u smislu da sam počela masturbirati vrlo rano, kad je za seks naprosto bilo prerano. Tada sam se toliko navikla na taj samostalni užitak da mi, na neki način, poslije nije trebao nitko drugi da nastavim s tim.

Razlog pak zašto volim cuckold i hotwife kombinacije te otvorene veze jest taj što volim imati svoju slobodu i neovisnost u svemu u životu pa ih automatski dajem i partneru. Radi se o vrlo kompleksnom i dinamičnom pogledu na svijet i stilu života za koji treba mnogo energije i strasti, ali ako ste si sredili život na svoj način i ako ste zadovoljni sobom, nikad nije krivo vrijeme da se takvim igricama naprosto prepustite ako vas vesele. Neki će vas ljudi ionako osuđivati što god radili pa mislim da nemate što izgubiti. Sve je stvar perspektive. Osudom drugih ionako se nikad nisu bavili oni koji žive i uživaju.

