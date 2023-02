Svećenik Stjepan Ivan Horvat je povodom prvog dana korizme odlučio građanima poslati poruku na svom popularnom Facebook profilu, gdje ga prati više od 173.000 ljudi. Objavu o korizmi je lajkalo više od 3600 pratitelja.

Prvi dan korizme

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti: "Danas započinje korizma, svi pričaju o odricanju, trebam se onda i ja nečega odreći, što bi to moglo biti? Pa: Imam 20-tak kilograma viška, danas krećem na dijetu... Jedem previše nezdravog, danas prestajem... Previše sam na internetu, danas prestajem... Previše pušim, danas prestajem... Posvađan sam s par ljudi, želim se sa svima pomiriti do Uskrsa i više se ne svađati... Premalo vremena posvećujem fakultetu, želim sve ispite položiti do ljeta, danas počinjem učiti na najjače... Premalo molim, uzet ću si svaki dan vrijeme za molitvu i svako jutro ići na misu... Eto, dovoljno mi je, nije dobro preopteretiti se."

"E, moj narode, sve je ovo plemenito, ali ajmo biti realni. Ma ustvari, lijepo je odreći se nečega, ali korizma je nešto puno, puno više od toga. Korizma je, između ostaloga, vrijeme u kojem razmišljam o tome što je Isus za mene učinio. Što? Pa evo na primjer, Isus je došao na svijet radi mene... Isus se rodio u štali (obično je ona mračna, smrdljiva, hladna...) radi mene... Isus je bio progonjen radi mene... Isus je nepravedno optužen, ismijan i osuđen na smrt radi mene... Isus je prihvatio križ na koji je razapet, čavlima su mu proboli ruke i noge te mu kopljem proboli bok, radi mene... Isus je umro i uskrsnuo radi mene... Hm... A zašto je on to učinio, je li morao? Ma nije morao, učinio je to samo zato što me voli! Živim li svjesno toga? Što mogu učiniti više za njega u ove dane i kako ga mogu zavoljeti još više? Eto, tako nekako bi trebala izgledati korizma. Neka ti bude blagoslovljena", poručio je svećenik Horvat.

'Budimo dobri prema drugima'

Objava svećenika Ivana Horvata je skupila 87 komentara, a velika većina je poželjela da budemo bolji jedni prema drugima: "Budimo ljudi jedni prema drugima i milost će Božja biti s nama."

"Budimo obzirni jedni prema drugima, za mir u cijelom svijetu tijekom korizme, a i cijele godine", zaželjela je druga žena.

Neki su dodali da je zahvalnost najvažnija: "Naučiti biti bolji prema sebi i drugima, zahvalni na svemu što imamo pa čak i za koju kilu viška."

"Tužno je što ljudi kroz korizmu čine stvari radi svoje dobrobiti. Pa ne ide to tako", poručila je jedna žena.