Četvrtu godinu zaredom, u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva i Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba te uz suorganizaciju Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se edukativna javnozdravstvena akcija Dan crvenih haljina.

U Hrvatskoj je moždani udar drugi uzrok smrtnosti s više od 6000 umrlih svake godine, a od toga je otprilike 60 posto žena. Cilj akcije Dan crvenih haljina je podizanje svijesti javnosti o specifičnostima moždanog udara u žena, skretanje pažnje na pogubne posljedice zanemarivanja simptoma i na potrebu promjene načina života.

Organizacijski odbor ove hvalevrijedne akcije čine vrsne stručnjakinje KBC-a Sestre milosrdnice i KBC-a Zagreb: neurologinje Arijana Lovrenčić-Huzjan, Zdravka Poljaković, Marina Roje Bedeković, Vesna Matijević i Svjetlana Šupe te logopetkinja Dinah Vodanović.

'Naš trud nije uzaludan'

"Moždani udar može se spriječiti brigom za vlastito zdravlje. Statistike ukazuju da se čak 80 posto moždanih udara može prevenirati ukoliko pripazimo na sve čimbenike koji do njega dovode. Prevencija je svakako glavni cilj naše akcije, ali jednako tako i podizanje svijesti o simptomima moždanog udara jer je za preživljavanje važna svaka minuta. Broj osoba koje na vrijeme dođu u bolnicu danas je na razini cijele Hrvatske barem 15 posto. Možda će se to učiniti malom brojkom, ali kada taj postotak usporedimo s onim od prije samo pet godina, onda je to čak tri puta više! To nam pokazuje da naš trud nije uzaludan, ali i da je još mnogo posla pred nama." – kaže predsjednica Hrvatskog neurološkog društva prof. dr. sc. Zdravka Poljaković.

Akcija se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika RH, Ministarstva zdravstva i Gradonačelnika grada Zagreba, a važan doprinos daju i sponzori među kojima su Medtronic, Boehringer, Fresenius, Novartis, Bina-Istra i Podzemno skladište plina.

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno kojim se pozivaju svi da 4. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku.

Detalji o "Danu crvenih haljina" mogu se pratiti na stranicama Hrvatskog neurološkog društva i na Facebook stranici Dan crvenih haljina.