Ukusne, praktične i pristupačne, banane su popularan međuobrok. Na dobrom su glasu jer su odličan izvor kalija, ali imaju i puno šećera pa se postavlja pitanje je li ih zdravo jesti svakodnevno.

Ako dobro poznajete njihove nutritivne vrijednosti, bolje ćete moći procijeniti kako uklopiti banane u svoju prehranu.

Dobre strane banana

Banane su dobar izbor ugljikohidrata pa ih je dobro iskombinirati sa zdravim mastima i proteinima. Spajanje banane sa zdravom masnoćom ili proteinom – poput šake badema ili šalice grčkog jogurta – pomoći će produžiti energiju koju banana daje i održati stabilnijim šećer u krvi.

Mogu biti dio obroka ili međubroka. U svakom slučaju, dat će vam mnogo energije, što je jedan od glavnih njihovih benefita.

Banane također sadrže vitamine B skupine, poput vitamina B3, B6 i B12, koji pomažu enzimima u vašem tijelu da oslobode energiju iz ugljikohidrata koje jedete.

Duže ćete ostati siti

Ako banane jedete kao dio uravnoteženog obroka, mogu vam pomoći da duže ostanete siti. Iako nema dokaza da banane izravno pridonose mršavljenju, one su prikladna i lako dostupna opcija hrane koja se lako može uključiti u prehranu za mršavljenje.

Istraživanje iz 2023. objavljeno u Frontiers in Nutrition pokazalo je da je povećanje količine vlakana konzumiranjem više voća i povrća povezano s većim uspjehom u mršavljenju. Ovo je dobra vijest, s obzirom na to da srednja banana doprinosi s 3 grama vlakana vašem ukupnom dnevnom unosu.

Uz to, banane sadrže vrstu dijetalnih vlakana koja se nazivaju "rezistentni škrob", a djeluju kao prebiotik odličan za stvaranje dobrih bakterija u crijevima.

Važne za tlak i srce

Ovo voće je poznato kao odličan izvor kalija koji se nalazi u svim tjelesnim tkivima i neophodan je za normalno funkcioniranje stanica. Važan je i za zdravo srce. Uzimanje dovoljno kalija kroz prehranu također doprinosi snižavanju krvnog tlaka.

Manje poznata činjenica o bananama je to da su bogate spojevima koji imaju antioksidativna svojstva. To je dobro jer oksidativni stres može izazvati upale i oštetiti tkiva u tijelu. Ako se to nastavi kroz starenje, može dovesti do kronične upale i eventualno do teške bolesti poput raka, piše eatingwell.com.

Koliko banana na dan?

Jedna banana srednje veličine sadrži 105 kalorija, 27 grama ugljikohidrata, 3 grama vlakna, 14 grama šećera, 1 gram bjelančevina, 0 grama masnoće, 1,18 miligrama natrija i 422 miligrama kalija.

S obzirom na to, jedna do dvije banane na dan su dovoljne. Međutim, neki ih ipak trebaju jest s oprezom. Pacijentima s kroničnom bubrežnom bolešću savjetuje se da ograniče unos banana i druge hrane koja ima visoki udio kalija.

Dakle, kao i kod svake druge hrane, savjet je jesti - umjereno.

