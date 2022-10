Zrakoplov koji je prevozio urugvajsku amatersku ragbijašku momčad, njihovu rodbinu i navijače na utakmicu u Čileu srušio se 13. listopada 1972. u Andama s 45 putnika i članova posade.

Šesnaestorica mladića uspjeli su preživjeti 72 dana, na temperaturama ispod ništice i s vrlo malo hrane, sve dok dvojica među njima nisu pronašla pomoć nakon desetodnevnog pješačenja preko planina prekrivenih dubokim snijegom.

Tzv. „čudo s Anda” zgrozilo je svijet kada su preživjeli, inače revni katolici, priznali da su jeli poginule putnike kako bi preživjeli.

Izvjestitelji AFP-a u Čileu i Urugvaju pokrivali su te dramatične događaje koji su opisani u knjizi „Preživjeli” po kojoj je kasnije snimljen i film.

Zrakoplovna nesreća

Uvečer 13. listopada 1973. vojni čarter zrakoplov koji je prevozio ragbijaški tim Old Christians iz argentinskog grada Mendoze do čileanskog glavnog grada Santiaga nestao je s radara u Andama.

Zrakoplovi iz Čilea, Argentine i Urugvaja bili su poslani u potragu, ali ga nisu uspjeli identificirati u snijegu.

Nakon osam dana potraga je bila prekinuta.

Spasite nas

Dva mjeseca kasnije, 22. prosinca 1972., svijet je šokirala vijest da ima preživjelih i da su dvojica od njih, Nando Parrado i Roberto Canessa, uspjela sići s planine pješice.

„Ugledali su muškarca na mazgi pošto su pratili rijeku koja teče duž podnožja planina. Iscrpljeni, bacili su mu kamen preko rijeke s porukom na papiriću i počeli moliti da budu spašeni”, izvijestio je AFP.

U poruci je pisalo: „Dolazim iz zrakoplova koji se srušio u planinama. Urugvajac sam. Hodali smo deset dana... U zrakoplovu je 14 ozlijeđenih. Moramo brzo otići odavde, a ne znamo kako. Nemamo nimalo hrane. Slabi smo. Kada ćete doći po nas? Molimo vas, ne možemo ni hodati. Gdje smo?”

Čovjek na mazgi dogovorio je njihovo spašavanje i pomoć je brzo stigla. Jako neishranjeni putnici spušteni su s planine helikopterom za dva dana.

Jestivo bilje

Muškarci su ispričali kako se zrakoplov izgubio u planinama i udario o hrbat prije nego se srušio niz ledenjak i sletio na snježni nanos, pri čemu je poginulo 13 ljudi, uključujući pilota i kopilota, a nekoliko je ozlijeđeno. Oni su kasnije umrli.

Opisali su kako su se borili da prežive na visini od gotovo 4000 metara, živjeli u olupini zrakoplova i kopali snijeg tragajući za korijenjem i jestivim biljkama kada im je ponestalo hrane.

Rekli su i da je nekoliko preživjelih putnika poginulo u lavini.

Posljednja večera

Do 24. prosinca počele su se širiti glasine da su pribjegli kanibalizmu kako ne bi umrli od gladi, što je dva dana kasnije potvrdio voditelj čileanskih spasilaca.

Čileanski list La Segunda prenio je riječi neimenovanog preživjelog putnika: „Donijeli smo strašnu odluku: kako bismo preživjeli morat ćemo prevladati sve zapreke, bilo vjerske ili biološke”.

Preživjeli su 29. prosinca objavili zajedničku izjavu u Montevideu u kojoj su priznali što su učinili kada su ostali bez hrane: „Rekli smo si: ako je Isus, na Posljednjoj večeri, dijelio svoje tijelo i krv s apostolima, ne znači li to da bismo i mi to trebali učiniti?”.

Muškarci, koje se slavilo kao heroje, dobili su oprost od Katoličke Crkve u Urugvaju i pape Ivana Pavla II. i vratili se svojim životima.

Canessa je postao kardiolog i 2020. ponovno je pomogao spašavati živote izrađujući respiratore za oboljele od covida-19.

„Kada sam vidio da ljudi širom svijeta umiru od pomanjkanja zraka, to me podsjetilo na planinu, kada sam vidio prijatelje koji više nisu mogli disati i rekao sam: 'Ne, to mi se ne može ponovno dogoditi'”, rekao je za AFP.

Zrakoplovne nesreće koje su potresle sportski svijet

Zrakoplovna nesreća 1972. u Andama s urugvajskim ragbijaškim timom Old Christians, koja je glasovita i po tome što su neki putnici preživjeli zahvaljujući kanibalizmu, jedna od nekoliko zrakoplovnih nesreća koje su potresle sportski svijet.

1949. Grande Torino

Zrakoplov sa slavnom talijanskom nogometnom momčadi Torina srušio se pri povratku iz Portugala 4. svibnja 1949., pri čemu su poginuli svi putnici i članovi posade, njih 31. U Portugalu su bili na prijateljskoj utakmici. Zbog magle i smanjene vidljivosti zrakoplov je udario u zid bazilike na brdu iznad grada.

Nogometaši Torina bili su nakon Drugog svjetskog rata vladari Italije sa četiri uzastopna naslova prvaka (1946, 1947, 1948, 1949) i s pravom nosili nadimak Grande Torino.

Na ulicama Torina okupilo se po nekim navodima gotovo milijun ljudi kako bi se oprostili od svojih nogometnih junaka.

Te je godine Torino bio prvak Italije iako je posljednja četiri kola igrao s juniorima. Suparnici su mu iz poštovanja prema klubu i žrtvama na travnjak također poslali juniorske postave.

Torino se od nesreće nikada nije oporavio te je kasnije osvojio još samo jedan naslov prvaka (1976). Nesreća je imala i katastrofalne posljedice za talijansku reprezentaciju kojom su dominirali igrači Torina.

1958. Manchester United

Osmorica nogometaša Manchester Uniteda koje su zvali "Busby Babes" (Busbyjeve bebe) jer su ponikli iz tamošnje nogometne škole, bili su među 23 ljudi koji su poginuli u padu zrakoplova prilikom polijetanja u lošim vremenskim uvjetima u Muenchenu 6. veljače 1958. godine.

Među poginulima bila je engleska superzvijezda Duncan Edwards, dok je Sir Bobby Charlton, koji će poslije osvojiti Svjetsko prvenstvo s Engleskom, bio ozlijeđen.

Menadžer Matt Busby oporavio se od teških ozljeda i obnovio je United u silu koja će deset godina poslije osvojiti Kup prvaka.

1961. Američka reprezentacija u umjetničkom klizanju

Cijela osamnaesteročlana reprezentacija poginula je u padu zrakoplova u Belgiji 15. veljače 1961. godine. Putovali su na Svjetsko prvenstvo u umjetničkom klizanju u Pragu.

Među žrtvama je bilo troje članova klizačke obitelji: američka šampionka Laurence Owens (16), njezina sestra Maribel (20) i njihova majka i trenerica Maribel Vinson-Owen, osvajačica olimpijske brončane medalje.

1969. Rocky Marciano

Američka boksačka legenda Rocky Marciano poginuo je kad se zrakoplov zaletio u drvo prilikom slijetanja u Iowi, 31. kolovoza 1969. godine.

Marciano, koji je imao 45 godina kada je poginuo, bio je svjetski prvak u teškoj kategoriji od 1952. do 1956. i umirovio se neporažen s rekordnih 49 pobjeda zaredom.

1987. Najstariji peruanski nogometni klub

Peruanski mornarički zrakoplov s 43 ljudi uključujući igrače i zaposlenike Alianze Lime, najstarijeg nogometnog kluba u zemlji, pao je u ocean uz peruansku obalu 8. prosinca 1987. godine.

Vraćali su se u glavni grad s utakmice kad je pilot prijavio probleme sa stajnim trapom i srušio se u pokušaju slijetanja. Pilot je jedini preživio nesreću i oporavio se nakon što je satima plutao u nemirnom moru.

1993. Zambijska nogometna reprezentacija

Zrakoplov sa zambijskom nogometnom reprezentacijom pao je 27. travnja 1993. u more nedugo nakon polijetanja iz Gabona, pri čemu je poginulo svih 25 putnika i članova posade. Putovali su na utakmicu protiv Senegala na kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

To je bila jedna od najjačih zambijskih momčadi u povijesti. Porazila je Italiju 4:0 na Olimpijskim igrama 1988. Izvješće o uzrocima nesreće, objavljeno deset godina poslije, okrivilo je za nesreću pogrešku pilota i problem s motorom.

2011. Ruska hokejaška momčad

Zrakoplov s ponajboljom ruskom hokejaškom momčadi Lokomotivom Jaroslav srušio se zbog pilotove pogreške nakon polijetanja 7. rujna 2011. godine.

Putovali su na prvu utakmicu sezone KHL-a u bjeloruskom glavnom gradu Minsku. Poginuli su svi igrači.

2016. Brazilski nogometaši

Zrakoplov s brazilskom nogometnom momčadi Chapecoense ostao je bez goriva i srušio se u Andama kod Medellina u Kolumbiji 28. studenoga 2016. godine. U zrakoplovu je bilo 77 putnika i članova posade.

Poginula je 71 osoba, uključujući 16 od 19 nogometaša. Chapecoense je putovao na prvu utakmicu finala Cope Sudamericane protiv kolumbijske momčadi Atletico Nacional.

2019. Emiliano Sala

Novi adut tadašnjeg premijerligaša Cardiff Cityja, argentinski napadač Emiliano Sala, poginuo je u padu lakog zrakoplova u La Manche u siječnju 2019. godine.

Letio je iz Nantesa, kluba koji je upravo napustio, na prvi trening u Cardiff.

2020. Kobe Bryant

Košarkaška legenda Kobe Bryant poginuo je zajedno sa svojom 13-godišnjom kćerkom Giannom i još sedmero ljudi u padu helikoptera za maglovita vremena na brežuljku kod Los Angelesa 26. siječnja 2020. godine.

Peterostruki NBA šampion, Bryant (41) stekao je status košarkaške legende u dva blistava desetljeća s Los Angeles Lakersima. Smatra ga se jednim od najvećih igrača svih vremena.