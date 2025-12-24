Churrosi koje svatko može napraviti: Hrskavi izvana, mekani iznutra i savršeno aromatični

Naš je Ivan ponovno u akciji, a ovaj put u još jednoj slatkoj epizodi pripremio je slasne Dolcela churros s finim čokoladnim umakom. Kad želiš desert koji izgleda wow, a nastaje bez kompliciranja, posežeš za provjerenim pripomoćima. Jer vremena je malo, a želja za slatkim uvijek nađe svoj trenutak.

Ovog puta glavne zvijezde slatkih zalogaja su Dolcela Churros mješavina i neodoljivi umak od bijele Lino Lade, bijele čokolade, ekstrakta vanilije, slatkog vrhnja i tek nekoliko mrvica soli, taman toliko da naglasi slatkoću i digne cijelu priču na viši nivo.

Rezultat? Hrskavi izvana, mekani iznutra, savršeni za dijeljenje… ili ne

Ovo je desert za hladne zimske dane, spontane večeri kućnih druženja i one trenutke kad si kažeš: imam pravo na slatko. Bez kulinarskih akrobacija, bez dugih lista sastojaka, samo brz, pouzdan i fin rezultat koji izgleda kao da si upravo izašao iz kulinarske akademije. S ovim receptom jedino za izgled ne možemo garantirati, ali okus je zvijezda umamija...

Kako ih je Ivan pripremio, pogledajte u videu i pustite da vas inspirira još jedna slatka ideja, a recept vam ostavljamo u nastavku!

Sastojci

Churrosi

1 pakiranje Dolcela Churros smjese

sastojci za pripremu prema uputama na pakiranju

ulje za prženje

Umak od bijele čokolade i Lino Lade Milk

120 grama bijele Lino Lade Milk

100 g bijele čokolade

100 ml slatkog vrhnja

1/2 žličice ekstrakta vanilije

prstohvat soli

Priprema

1) Churrosi

Pripremi mješavinu za Dolcela Churros prema uputama na pakiranju. Mješavinu prebaci u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim nastavkom.

Istiskuj churrose izravno u zagrijano ulje i prži ih dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi. Izvadi ih na papirnati ubrus da se ocijedi višak masnoće.

2) Umak

U manjem loncu zagrij slatko vrhnje do vrenja (ne smije zakuhati). Zagrijano slatko vrhnje izliti u posudu u koju smo prethodno stavili Lino Ladu Milk, bijelu čokoladu, ekstrakt vanilije i prstohvat soli te sve dobro umiješati.

3) Posluživanje

Churrose posluži tople, uz bogati umak sa strane za umakanje. Po želji ih možeš dodatno posuti šećerom u prahu ili cimetom.

Savjet:

Ovo je desert koji nestaje dok je još topao. Idealno za dijeljenje, filmske večeri ili trenutke kad znaš da imaš pravo na slatko. Okus je fenomenalan, jedino za izgled ne možemo garantirati!

U slast!

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Dolcelom!